«Штутгарт» - «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.80

04 октября 2025 8:46
Штутгарт - Хайденхайм
05 окт. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
1.80
Победа «Штутгарта» и тотал больше 2,5
5 октября 2025 года в 16:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. «Штутгарт» проверит на прочность «Хайденхайм».

«Штутгарт»

«Швабы» под руководством Себастьяна Хeнесса демонстрируют заметную последовательность в выступлениях, особенно на своeм поле, где команда остается непобежденной в сезоне 2025/2026 Бундеслиги. Хeнесс превратил «Штутгарт» в сплочeнный коллектив, сочетающий крепкую оборону с отменной реализацией моментов. Как результат – пятое место в таблице БЛ и «швабы» стремятся подняться еще выше.

Последние три игры:

  • Базель – Штутгарт 2:0
  • Кeльн – Штутгарт 1:2
  • Штутгарт – Сельта 2:1

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» никак не может прийти в себя после провального старта сезона. В активе команды опытнейшего специалиста Франка Шмидта всего лишь 3 очка. «Хайде» оправдывает печальные прогнозы и превращается в борца за выживание в элите немецкого футбола.

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Аугсбург 2:1
  • Гамбург – Хайденхайм 2:1
  • Хайденхайм – Боруссия Д 0:2

Очные встречи

  • Штутгарт – Хайденхайм 0:1
  • Хайденхайм – Штутгарт 1:3
  • Штутгарт – Хайденхайм 3:3

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хайденхайм»

«Швабы» – реальные претенденты на еврокубки, тогда как их соперник решает куда более «приземленные» задачи. Ждем победы хозяев поля в результативном поединке.

Прогноз: победа «Штутгарта» и тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1.80. Прогноз на счет – 2:1.

1.80
Победа «Штутгарта» и тотал больше 2,5
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хайденхайм Штутгарт
Рекомендуем
  • Читайте нас: 