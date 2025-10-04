5 октября 2025 года в 16:30 состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии. «Штутгарт» проверит на прочность «Хайденхайм».

«Штутгарт»

«Швабы» под руководством Себастьяна Хeнесса демонстрируют заметную последовательность в выступлениях, особенно на своeм поле, где команда остается непобежденной в сезоне 2025/2026 Бундеслиги. Хeнесс превратил «Штутгарт» в сплочeнный коллектив, сочетающий крепкую оборону с отменной реализацией моментов. Как результат – пятое место в таблице БЛ и «швабы» стремятся подняться еще выше.

Последние три игры:

Базель – Штутгарт 2:0

Кeльн – Штутгарт 1:2

Штутгарт – Сельта 2:1

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» никак не может прийти в себя после провального старта сезона. В активе команды опытнейшего специалиста Франка Шмидта всего лишь 3 очка. «Хайде» оправдывает печальные прогнозы и превращается в борца за выживание в элите немецкого футбола.

Последние три игры:

Хайденхайм – Аугсбург 2:1

Гамбург – Хайденхайм 2:1

Хайденхайм – Боруссия Д 0:2

Очные встречи

Штутгарт – Хайденхайм 0:1

Хайденхайм – Штутгарт 1:3

Штутгарт – Хайденхайм 3:3

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хайденхайм»

«Швабы» – реальные претенденты на еврокубки, тогда как их соперник решает куда более «приземленные» задачи. Ждем победы хозяев поля в результативном поединке.

Прогноз: победа «Штутгарта» и тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1.80. Прогноз на счет – 2:1.