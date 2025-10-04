5 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. Каталонский «Эспаньол» будет принимать гостей из Севильи – «Бетис» Мануэля Пеллегрини.
«Эспаньол»
«Эспаньол» под чутким руководством энтренадора Маноло Гонсалеса уверенно закрепился в середине турнирной таблицы Ла Лиги сезона 2025/2026, демонстрируя прагматичный, но эффективный стиль игры.
«Каталонцы» набрали 12 очков в семи матчах, одержав три победы, трижды сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение. Особенно успешны «попугаи» на домашнем стадионе RCDE Stadium: три победы в четырeх матчах.
Последние три игры:
- Жирона – Эспаньол 0:0
- Эспаньол – Валенсия 2:2
- Реал – Эспаньол 2:0
«Бетис»
На неделе «огурцы» отметились первой победой в новом розыгрыше Лиги Европы, грохнув в Болгарии местный «Лудогорец». Что касается ситуации в Примере, то и здесь все складывается весьма неплохо – севильцы идут шестыми в таблице.
Последние три игры:
- Лудогорец – Бетис 1:2
- Бетис – Осасуна 2:0
- Бетис – Ноттингем Форест 2:2
Очные встречи
- Эспаньол – Бетис 1:2
- Бетис – Эспаньол 1:0
- Бетис – Эспаньол 3:1
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис»
Обе команды набрали хорошую форму, однако «попугаи» получили больше времени на подготовку к матчу. Рискнем предположить, что «Эспаньол» продолжит беспроигрышную серию в родных стенах.
Прогноз: победа «Эспаньола» с форой 0, кеф – 1.86. Прогноз на счет – 1:1.