5 октября 2025 года в 19:30 состоится поединок 8-го тура чемпионата Испании. Каталонский «Эспаньол» будет принимать гостей из Севильи – «Бетис» Мануэля Пеллегрини.

«Эспаньол»

«Эспаньол» под чутким руководством энтренадора Маноло Гонсалеса уверенно закрепился в середине турнирной таблицы Ла Лиги сезона 2025/2026, демонстрируя прагматичный, но эффективный стиль игры.

«Каталонцы» набрали 12 очков в семи матчах, одержав три победы, трижды сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение. Особенно успешны «попугаи» на домашнем стадионе RCDE Stadium: три победы в четырeх матчах.

Последние три игры:

Жирона – Эспаньол 0:0

Эспаньол – Валенсия 2:2

Реал – Эспаньол 2:0

«Бетис»

На неделе «огурцы» отметились первой победой в новом розыгрыше Лиги Европы, грохнув в Болгарии местный «Лудогорец». Что касается ситуации в Примере, то и здесь все складывается весьма неплохо – севильцы идут шестыми в таблице.

Последние три игры:

Лудогорец – Бетис 1:2

Бетис – Осасуна 2:0

Бетис – Ноттингем Форест 2:2

Очные встречи

Эспаньол – Бетис 1:2

Бетис – Эспаньол 1:0

Бетис – Эспаньол 3:1

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Бетис»

Обе команды набрали хорошую форму, однако «попугаи» получили больше времени на подготовку к матчу. Рискнем предположить, что «Эспаньол» продолжит беспроигрышную серию в родных стенах.

Прогноз: победа «Эспаньола» с форой 0, кеф – 1.86. Прогноз на счет – 1:1.