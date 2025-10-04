Введите ваш ник на сайте
«Реал Овьедо» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 2.02

04 октября 2025 8:12
Реал Ов - Леванте
04 окт. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 4 октября, в 8-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Овьедо» и «Леванте». Матч пройдет в Овьедо, начало – в 15:00 (мск).

«Реал Овьедо»

Команда Велько Пауновича набрала 6 очков и находится на 14-й позиции. «Реал Овьедо» добыл 2 победы и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:12.

Последние результаты «Реала Овьедо» в Примере:

  • 30.09.25 «Валенсия» – «Реал Овьедо» – 1:2;
  • 25.09.25 «Реал Овьедо» – «Барселона» – 1:3;
  • 21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0.

«Леванте»

«Леванте» набрал 5 очков и занимает 14-е место. Подопечные Фелипе Маньямбреса добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 11:14.

Предыдущие результаты «Леванте» в Примере:

  • 27.09.25 «Хетафе» – «Леванте» – 1:1;
  • 23.09.25 «Леванте» – «Реал» – 1:4;
  • 20.09.25 «Жирона» – «Леванте» – 0:4.

Очные встречи

  • 26.04.25 «Реал Овьедо» – «Леванте» – 1:0;
  • 06.10.24 «Леванте» – «Реал Овьедо» – 0:0;
  • 02.03.24 «Реал Овьедо» – «Леванте» – 3:2;
  • 02.09.23 «Леванте» – «Реал Овьедо» – 1:1;
  • 27.05.23 «Леванте» – «Реал Овьедо» – 2:1.

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Леванте»

Хуже «Овьедо» в атаке играет только занимающая последнее место «Жирона». «Леванте» 4 из 5 очков набрал на выезде.

  • Основной прогноз – Ф2 (0) с кф. 2.02.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 8.50.

Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леванте Реал Ов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
