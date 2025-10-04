04 октября 2025 8:12
Челси - Ливерпуль
04 окт. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
В субботу, 4 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Игра состоится в Лондоне, начало – в 19:30 (мск).
«Челси»
Команда Энцо Мареска располагается на 8-й позиции в АПЛ, набрав 8 очков. «Челси» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 11:8.
Последние результаты «Челси»:
- 30.09.25 «Челси» – «Бенфика» – 1:0 ЛЧ;
- 27.09.25 «Челси» – «Брайтон» – 1:3 АПЛ;
- 23.07.25 «Линкольн Сити» – «Челси» – 1:2 Кубок лиги.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Арне Слота добыли 5 побед и потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.
Предыдущие результаты «Ливерпуля»:
- 30.09.25 «Галатасарай» – «Ливерпуль» – 1:0 ЛЧ;
- 27.09.25 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 2:1 АПЛ;
- 23.09.25 «Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 2:1 Кубок лиги.
Очные встречи
- 04.05.25 «Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 АПЛ;
- 20.10.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 2:1 АПЛ;
- 25.02.24 «Челси» – «Ливерпуль» – 0:1 Кубок лиги;
- 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1 АПЛ;
- 13.08.23 «Челси» – «Ливерпуль» – 1:1 АПЛ.
Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»
2 поражения подряд – тревожный знак для красных. «Челси» – не лучший соперник, чтобы вернуться на победную тропу.
- Основной прогноз – ничья с кф. 3.85.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.50.
