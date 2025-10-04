Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 3.85

04 октября 2025 8:12
Челси - Ливерпуль
04 окт. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
3.85
Ничья
В субботу, 4 октября, в 7-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Игра состоится в Лондоне, начало – в 19:30 (мск).

«Челси»

Команда Энцо Мареска располагается на 8-й позиции в АПЛ, набрав 8 очков. «Челси» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 11:8.

Последние результаты «Челси»:

  • 30.09.25 «Челси» – «Бенфика» – 1:0 ЛЧ;
  • 27.09.25 «Челси» – «Брайтон» – 1:3 АПЛ;
  • 23.07.25 «Линкольн Сити» – «Челси» – 1:2 Кубок лиги.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Арне Слота добыли 5 побед и потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.

Предыдущие результаты «Ливерпуля»:

  • 30.09.25 «Галатасарай» – «Ливерпуль» – 1:0 ЛЧ;
  • 27.09.25 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 2:1 АПЛ;
  • 23.09.25 «Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 2:1 Кубок лиги.

Очные встречи

  • 04.05.25 «Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 АПЛ;
  • 20.10.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 2:1 АПЛ;
  • 25.02.24 «Челси» – «Ливерпуль» – 0:1 Кубок лиги;
  • 31.01.24 «Ливерпуль» – «Челси» – 4:1 АПЛ;
  • 13.08.23 «Челси» – «Ливерпуль» – 1:1 АПЛ.

Прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль»

2 поражения подряд – тревожный знак для красных. «Челси» – не лучший соперник, чтобы вернуться на победную тропу.

  • Основной прогноз – ничья с кф. 3.85.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.50.

3.85
Ничья
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси
Рекомендуем
18+
