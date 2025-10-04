Введите ваш ник на сайте
«Уфа» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.58

04 октября 2025 8:31
Уфа - Спартак К
04 окт. 2025, суббота 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
1.58
ТМ (2,5)
В субботу, 4 октября, в 13-м туре Первой лиги встречаются «Уфа» и «Спартак» Кострома. Игра состоится в Уфе, начало – в 14:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе набрала 11 очков и находится на 14-й позиции. «Уфа» добыла 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 13:14.

Последние результаты «Уфы»:

  • 28.09.25 «Уфа» – «Челябинск» – 0:0 Первая лига;
  • 24.09.25 «Фанком» – «Уфа» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;
  • 20.09.25 «Арсенал» – «Уфа» – 2:2 Первая лига.

«Спартак» Кострома

«Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Сергея Бондаря добыли 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 21:12.

Предыдущие результаты «Спартака»:

  • 29.09.25 «Спартак» К – «Волга» – 1:1 Первая лига;
  • 25.09.25 КАМАЗ – «Спартак» К – 0:0, пен. 5:4 Кубок России;
  • 20.09.25 «Чайка» – «Спартак» К – 2:4 Первая лига.

Очные встречи во Второй лиге

  • 05.11.23 «Спартак» К – «Уфа» – 0:1;
  • 09.09.23 «Уфа» – «Спартак» К – 2:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Спартак» Кострома

«Спартак» – сенсационный лидер Первой лиги по итогам 12 туров. Команда из Костромы потерпела лишь 1 поражение. А вот «Уфа» разочаровывает – лишь 2 победы в 12 матчах.

  • Основной прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.58.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 7.00.

1.58
ТМ (2,5)
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Спартак К Уфа
