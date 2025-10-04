В субботу, 4 октября, в 11-м туре РПЛ встречаются «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится в Краснодаре, начало – в 17:30 (мск).

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева располагается на 3-й позиции, набрав 20 очков. «Краснодар» добыл 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 20:7.

Последние результаты «Краснодара»:

30.09.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;

27.09.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:0 РПЛ;

21.09.25 «Краснодар» – «Зенит» – 0:2 РПЛ.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 15 очков и занимает 8-е место. Подопечные Станислава Черчесова добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 14:11.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

30.09.25 «Ахмат» – «Оренбург» – 0:1 Кубок России;

27.09.25 «Ахмат» – «Акрон» – 3:0 РПЛ;

20.09.25 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:2 РПЛ.

Очные встречи

19.04.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1;

11.03.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:2;

02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 3:0;

15.08.24 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:0;

21.07.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 1:1.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»

На недели «быки» вырвали победу в Кубке России, а грозненцы потерпели поражение. Настораживает 3-матчевая серия «Краснодара» без забитых голов в основное время. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 7.50.