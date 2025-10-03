19 сентября 2025 года в 14:30 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Аланьяспор» отправляется в гости к «Генчлерберлиги».

«Генчлербирлиги»

Команда из Анкары выглядит не лучшим образом. На первом отрезке сезона 2025/2026 «Генчлербирлиги» одержал всего лишь одну победу в турецкой Суперлиги.

При этом у подопечных Хусейна Эроглу далеко не на элитном уровне работают атака и оборона. «Генчлербирлиги» забил пять мячей, при этом успев пропустить 10 «банок». Команда застряла в зоне вылета, что явно не соответствует амбициям руководства клуба.

Последние три игры:

Кайсериспор – Генчлербирлиги 1:1

Генчлербирлиги – Эюпспор 1:0

Ризеспор – Генчлербирлиги 1:0

«Аланьяспор»

Клуб «Аланьяспор» в 7 матчах турецкой лиги одержал 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, чувствуя себя немного лучше, чем ближайший соперник. «Аланьяспор» располагается на десятой строчке в таблице.

Последние три игры:

Аланьяспор – Галатасарай 0:1

Истанбул Башакшехир – Аланьяспор 1:1

Фенербахче – Аланьяспор 2:2

Очные встречи:

Аланьяспор – Генчлербирлиги 1:2

Генчлербирлиги – Аланьяспор 2:1

Аланьяспор – Генчлербилиги 0:1

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор»

Обе команды не могут похвастать надежной обороной, но будут стремиться добыть полновесные три очка (особенно это касается хозяев встречи). Ждем результативного футбола с вероятным обменом голами.

Прогноз: тотал больше 2,5. Коэффициент – 1.71. Прогноз на счет – 2:2