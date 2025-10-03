Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Генчлербирлиги» - «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.71

03 октября 2025 11:10
Генчлербирлиги - Аланьяспор
04 окт. 2025, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.71
Тотал больше 2,5
Сделать ставку

19 сентября 2025 года в 14:30 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Аланьяспор» отправляется в гости к «Генчлерберлиги».

«Генчлербирлиги»

Команда из Анкары выглядит не лучшим образом. На первом отрезке сезона 2025/2026 «Генчлербирлиги» одержал всего лишь одну победу в турецкой Суперлиги.

При этом у подопечных Хусейна Эроглу далеко не на элитном уровне работают атака и оборона. «Генчлербирлиги» забил пять мячей, при этом успев пропустить 10 «банок». Команда застряла в зоне вылета, что явно не соответствует амбициям руководства клуба.

Последние три игры:

  • Кайсериспор – Генчлербирлиги 1:1
  • Генчлербирлиги – Эюпспор 1:0
  • Ризеспор – Генчлербирлиги 1:0

«Аланьяспор»

Клуб «Аланьяспор» в 7 матчах турецкой лиги одержал 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, чувствуя себя немного лучше, чем ближайший соперник. «Аланьяспор» располагается на десятой строчке в таблице.

Последние три игры:

  • Аланьяспор – Галатасарай 0:1
  • Истанбул Башакшехир – Аланьяспор 1:1
  • Фенербахче – Аланьяспор 2:2

Очные встречи:

  • Аланьяспор – Генчлербирлиги 1:2
  • Генчлербирлиги – Аланьяспор 2:1
  • Аланьяспор – Генчлербилиги 0:1

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор»

Обе команды не могут похвастать надежной обороной, но будут стремиться добыть полновесные три очка (особенно это касается хозяев встречи). Ждем результативного футбола с вероятным обменом голами.

Прогноз: тотал больше 2,5. Коэффициент – 1.71. Прогноз на счет – 2:2

1.71
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Аланьяспор Генчлербирлиги
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 