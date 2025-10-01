2 октября 2025 года на стадионе «Городской стадион Бачка-Топола» состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором израильский «Маккаби» примет хорватское «Динамо Загреб». Ожидается захватывающее противостояние, где обе команды будут бороться за важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.

«Маккаби»

«Маккаби» подходит к матчу после ничьей с «ПАОКом» (0:0) в Лиге Европы. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что в среднем составляет 2 гола за матч, и пропустила всего 2 гола (в среднем 0.40 гола за матч). «Маккаби» демонстрирует отличную оборону и хорошую результативность, однако важно отметить, что команда не выиграла в последних двух матчах Лиги Европы, что может сказаться на их настрое перед предстоящей игрой. На своем стадионе «Маккаби» будет стремиться к победе, чтобы улучшить свои шансы на выход из группы.

«Динамо Загреб»

«Динамо Загреб» после уверенной победы над «Фенербахче» (3:1) в Лиге Европы продолжает демонстрировать высокие результаты. В последних 5 играх команда забила 16 голов, что составляет в среднем 3.20 гола за матч. В обороне они тоже стабильно играют, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. «Динамо Загреб» забивает в 19 последних матчах, что подчеркивает их отличную атакующую форму. На выезде у хорватов есть проблемы, но их результативность позволяет им надеяться на успех в этом поединке.

Факты о командах

«Маккаби»

В последних 5 играх «Маккаби» забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Маккаби забивает в 7 из последних 7 матчей

Не проигрывает в 6 последних матчах

«Динамо Загреб»

В последних 5 играх «Динамо Загреб» забивает в среднем 3.20 гола за игру

В последних 5 играх «Динамо Загреб» пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Динамо Загреб» забивает в 19 последних матчах

Не проигрывает в 3 последних выездных матчах Лиги Европы

Прогноз на матч «Маккаби» – «Динамо Загреб»

Обе команды демонстрируют отличную форму, особенно в атаке. «Динамо Загреб» выглядит более мощным в атаке, забив 16 голов за последние 5 матчей, и имеет стабильность в защите. Однако «Маккаби» будет играть дома и продемонстрировал крепкую оборону, что дает им хорошие шансы на борьбу. Несмотря на это, атакующие действия «Динамо Загреб» вряд ли позволят израильтянам удержать ничью.

Ожидается, что хорваты смогут воспользоваться своей результативностью и довести матч до победы. «Маккаби» будет бороться за результат, но у гостей будет небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки