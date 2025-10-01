Введите ваш ник на сайте
«Маккаби» – «Динамо Загреб»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.15

01 октября 2025 10:29
Маккаби - Динамо
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Динамо Загреб»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Городской стадион Бачка-Топола» состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором израильский «Маккаби» примет хорватское «Динамо Загреб». Ожидается захватывающее противостояние, где обе команды будут бороться за важные очки, чтобы укрепить свои позиции в группе.

«Маккаби»

«Маккаби» подходит к матчу после ничьей с «ПАОКом» (0:0) в Лиге Европы. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что в среднем составляет 2 гола за матч, и пропустила всего 2 гола (в среднем 0.40 гола за матч). «Маккаби» демонстрирует отличную оборону и хорошую результативность, однако важно отметить, что команда не выиграла в последних двух матчах Лиги Европы, что может сказаться на их настрое перед предстоящей игрой. На своем стадионе «Маккаби» будет стремиться к победе, чтобы улучшить свои шансы на выход из группы.

«Динамо Загреб»

«Динамо Загреб» после уверенной победы над «Фенербахче» (3:1) в Лиге Европы продолжает демонстрировать высокие результаты. В последних 5 играх команда забила 16 голов, что составляет в среднем 3.20 гола за матч. В обороне они тоже стабильно играют, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. «Динамо Загреб» забивает в 19 последних матчах, что подчеркивает их отличную атакующую форму. На выезде у хорватов есть проблемы, но их результативность позволяет им надеяться на успех в этом поединке.

Факты о командах

«Маккаби»

  • В последних 5 играх «Маккаби» забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Маккаби забивает в 7 из последних 7 матчей
  • Не проигрывает в 6 последних матчах

«Динамо Загреб»

  • В последних 5 играх «Динамо Загреб» забивает в среднем 3.20 гола за игру
  • В последних 5 играх «Динамо Загреб» пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • «Динамо Загреб» забивает в 19 последних матчах
  • Не проигрывает в 3 последних выездных матчах Лиги Европы

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
1 : 3
02.10.2025
Динамо

Прогноз на матч «Маккаби» – «Динамо Загреб»

Обе команды демонстрируют отличную форму, особенно в атаке. «Динамо Загреб» выглядит более мощным в атаке, забив 16 голов за последние 5 матчей, и имеет стабильность в защите. Однако «Маккаби» будет играть дома и продемонстрировал крепкую оборону, что дает им хорошие шансы на борьбу. Несмотря на это, атакующие действия «Динамо Загреб» вряд ли позволят израильтянам удержать ничью.

Ожидается, что хорваты смогут воспользоваться своей результативностью и довести матч до победы. «Маккаби» будет бороться за результат, но у гостей будет небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Загреб» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

2.15
Победа «Динамо Загреб»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Динамо Маккаби
18+
18+
  18+ 