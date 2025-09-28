Введите ваш ник на сайте
«Верес» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

28 сентября 2025 9:47
Верес - Полесье
29 сент. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
29 сентября на стадионе «Авангард» состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Полесье». Команды подходят к игре в разной турнирной ситуации: хозяева обосновались в нижней части таблицы, тогда как гости стремятся закрепиться в середине и побороться за более высокие позиции.

«Верес»

Коллектив набрал 7 очков за 6 туров и занимает 12-е место. Сильной стороной является дисциплинированная оборона: команда не пропускает уже три матча подряд в чемпионате. «Верес» в последних пяти встречах забил 6 голов и пропустил всего 3, что подчeркивает баланс игры. Лучший бомбардир – Виталий Бойко, на его счету два гола. Однако проблемой остаeтся ограниченный атакующий потенциал: редко удаeтся забить больше одного мяча за матч, и это ограничивает шансы на победы.

«Полесье»

Гости с 9 очками после 6 туров занимают 9-е место. Они выиграли два последних матча в лиге подряд («Кривбасс» 1:0 и «Кудровка» 2:0), что указывает на улучшение формы. Николай Гайдучик забил 4 гола в 12 играх и является ключевым игроком атаки. В то же время защита остаeтся слабым звеном: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов. Особенно уязвимой «Полесье» выглядит против соперников, умеющих играть на контратаках.

Факты о командах

«Верес»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд в Премьер-лиге.
  • Средние показатели: 1.20 забитого и 0.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей).

«Полесье»

  • Обязательно забивает в 3 последних матчах Премьер-лиги.
  • Средние показатели: 1.20 забитого и 2.00 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей).
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних выездных матчей чемпионата.

Прогноз на матч «Верес» – «Полесье»

Форма хозяев позволяет ожидать плотную игру в обороне и осторожное ведение матча. «Полесье» же стабильно находит возможности для взятия ворот, но при этом даeт много пространства соперникам, что повышает вероятность обмена голами. Сценарий встречи может быть осторожным в первом тайме, однако во второй половине обе команды постараются играть активнее. Наиболее вероятный исход – результативность с обеих сторон и общий тотал выше среднего.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Верес
