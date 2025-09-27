Введите ваш ник на сайте
«Бетис» - «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 1.83

27 сентября 2025 8:02
Бетис - Осасуна
28 сент. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 7 тур
1.83
Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5
28 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 7-го тура испанской Ла Лиги. «Бетис» попробует разжиться тремя очками в матче с «Осасуной».

«Бетис»

«Огурцы» подходят к предстоящему матчу с воодушевлением после уверенной победы со счетом 3:1 над «Реал Сосьедад» в последнем туре Примеры. Также на неделе «Бетис» выдал яркий поединок с «Ноттингемом» в ЛЕ, расписав мировую 2:2. В последнее время подопечные Пеллегрини подтверждают свою атакующую мощь. В игре с «Форест» гол+пас выдал прекрасно адаптировавшийся в составе андалусийцев экс-вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

Последние три игры:

  • Бетис – Ноттингем Форест 2:2
  • Бетис– Реал Сосьедад 3:1
  • Леванте – Бетис 2:2

«Осасуна»

«Осасуна» приезжает в Севилью с намерением прервать серию неудач на выезде, где команда пока не набрала ни одного очка в текущем сезоне. «Красные» из Памплоны начали чемпионат со значительными проблемами, заработав шесть очков в шести матчах и занимая 13-е место в таблице Ла Лиги. Под руководством Алессио Лиши «Осасуна» придерживается прагматичного подхода, где приоритет отдается плотной обороне и использованию контратак.

Последние три игры:

  • Осасуна – Эльче
  • Вильярреал – Осасуна 2:1
  • Осасуна – Райо Вальекано 2:0

Очные встречи

  • Бетис – Осасуна 1:1
  • Осасуна – Бетис 1:2
  • Осасуна – Бетис 0:2

Прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна»

Букмекеры явно склоняются в пользу «Бетиса» и этот статус фаворита вполне оправдан. Считаем, что памплонцы вновь останутся ни с чем, при этом «огурцы» сумеют прилично потрепать оборону гостей.

Прогноз: индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 голов, кеф – 1.83. Прогноз на счет – 2:0.

1.83
Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Осасуна Бетис
