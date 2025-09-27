28 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 7-го тура испанской Ла Лиги. «Бетис» попробует разжиться тремя очками в матче с «Осасуной».

«Бетис»

«Огурцы» подходят к предстоящему матчу с воодушевлением после уверенной победы со счетом 3:1 над «Реал Сосьедад» в последнем туре Примеры. Также на неделе «Бетис» выдал яркий поединок с «Ноттингемом» в ЛЕ, расписав мировую 2:2. В последнее время подопечные Пеллегрини подтверждают свою атакующую мощь. В игре с «Форест» гол+пас выдал прекрасно адаптировавшийся в составе андалусийцев экс-вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

Последние три игры:

Бетис – Ноттингем Форест 2:2

Бетис– Реал Сосьедад 3:1

Леванте – Бетис 2:2

«Осасуна»

«Осасуна» приезжает в Севилью с намерением прервать серию неудач на выезде, где команда пока не набрала ни одного очка в текущем сезоне. «Красные» из Памплоны начали чемпионат со значительными проблемами, заработав шесть очков в шести матчах и занимая 13-е место в таблице Ла Лиги. Под руководством Алессио Лиши «Осасуна» придерживается прагматичного подхода, где приоритет отдается плотной обороне и использованию контратак.

Последние три игры:

Осасуна – Эльче

Вильярреал – Осасуна 2:1

Осасуна – Райо Вальекано 2:0

Очные встречи

Бетис – Осасуна 1:1

Осасуна – Бетис 1:2

Осасуна – Бетис 0:2

Прогноз на матч «Бетис» – «Осасуна»

Букмекеры явно склоняются в пользу «Бетиса» и этот статус фаворита вполне оправдан. Считаем, что памплонцы вновь останутся ни с чем, при этом «огурцы» сумеют прилично потрепать оборону гостей.

Прогноз: индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 голов, кеф – 1.83. Прогноз на счет – 2:0.