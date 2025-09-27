27 февраля в 23-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Динамо-Брест» и БАТЭ. Матч пройдет в Бресте, начало – в 18:00 (мск).

«Динамо-Брест»

Команда Александра Седнева располагается на 6-й позиции в Высшей лиге, набрав 38 очков. Динамовцы добыли 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 33:22.

Последние результаты «Динамо» в Высшей лиге:

21.09.25 «Славия» Мозырь – «Динамо» – 0:1;

15.09.25 «Динамо» – «Неман» – 2:0;

30.08.25 «Торпедо БелАЗ» – «Динамо» – 2:0.

БАТЭ

БАТЭ набрал 27 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Артема Концевого добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 28:36.

Предыдущие результаты БАТЭ в Высшей лиге:

21.09.25 БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск – 0:0;

13.09.25 «Слуцк» – БАТЭ – 0:3;

30.08.25 БАТЭ – «Динамо» Мн – 2:2.

Очные встречи в Высшей лиге

10.05.25 БАТЭ – «Динамо» – 2:4;

09.11.24 «Динамо» – БАТЭ – 2:0;

22.06.24 БАТЭ – «Динамо» – 3:1;

03.09.23 БАТЭ – «Динамо» – 4:0;

23.04.23 «Динамо» – БАТЭ – 1:2.

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – БАТЭ

«Динамо» продолжает борьбу за 2-е место и имеет более высокую мотивацию. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.10.