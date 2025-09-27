27 сентября 2025 8:43
Карагюмрюк - Трабзонспор
27 сент. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
27 сентября в 7-м туре Суперлиги сыграют «Карагюмрюк» и «Трабзонспор». Игра состоится в Стамбуле, начало – в 20:00 (мск).
«Карагюмрюк»
Команда Марцела Лички набрала 3 очка и находится на предпоследней позиции. «Карагюмрюк» добыл 1 победу и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:12.
Последние результаты «Карагюмрюк» в Суперлиге:
- 21.09.25 «Самсунспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;
- 17.09.25 «Карагюмрюк» – «Башакшехир» – 0:2;
- 13.09.25 «Карагюмрюк» – «Касымпаша» – 0:1.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Фатих Текке добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:3.
Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:
- 20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1;
- 14.09.25 «Фенербахче» – «Трабзонспор» – 1:0;
- 31.08.25 «Трабзонспор» – «Самсунспор» – 1:1.
Очные встречи
- 08.05.24 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:4;
- 24.04.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;
- 09.03.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 5:1;
- 29.10.23 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:0.
Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Трабзонспор»
«Трабзонспор» должен брать 3 очка в матче с аутсайдером. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 9.00.
