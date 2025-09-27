27 сентября в 7-м туре Суперлиги сыграют «Карагюмрюк» и «Трабзонспор». Игра состоится в Стамбуле, начало – в 20:00 (мск).

«Карагюмрюк»

Команда Марцела Лички набрала 3 очка и находится на предпоследней позиции. «Карагюмрюк» добыл 1 победу и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:12.

Последние результаты «Карагюмрюк» в Суперлиге:

21.09.25 «Самсунспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;

17.09.25 «Карагюмрюк» – «Башакшехир» – 0:2;

13.09.25 «Карагюмрюк» – «Касымпаша» – 0:1.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Фатих Текке добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:3.

Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:

20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1;

14.09.25 «Фенербахче» – «Трабзонспор» – 1:0;

31.08.25 «Трабзонспор» – «Самсунспор» – 1:1.

Очные встречи

08.05.24 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:4;

24.04.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;

09.03.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 5:1;

29.10.23 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:0.

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» должен брать 3 очка в матче с аутсайдером. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 9.00.