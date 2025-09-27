Введите ваш ник на сайте
«Карагюмрюк» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 9.00

27 сентября 2025 8:43
Карагюмрюк - Трабзонспор
27 сент. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Победа «Трабзонспора» со счетом 2:0
Сделать ставку

27 сентября в 7-м туре Суперлиги сыграют «Карагюмрюк» и «Трабзонспор». Игра состоится в Стамбуле, начало – в 20:00 (мск).

«Карагюмрюк»

Команда Марцела Лички набрала 3 очка и находится на предпоследней позиции. «Карагюмрюк» добыл 1 победу и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:12.

Последние результаты «Карагюмрюк» в Суперлиге:

  • 21.09.25 «Самсунспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;
  • 17.09.25 «Карагюмрюк» – «Башакшехир» – 0:2;
  • 13.09.25 «Карагюмрюк» – «Касымпаша» – 0:1.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Фатих Текке добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 5:3.

Предыдущие результаты «Трабзонспора» в Суперлиге:

  • 20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1;
  • 14.09.25 «Фенербахче» – «Трабзонспор» – 1:0;
  • 31.08.25 «Трабзонспор» – «Самсунспор» – 1:1.

Очные встречи

  • 08.05.24 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:4;
  • 24.04.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;
  • 09.03.24 «Трабзонспор» – «Карагюмрюк» – 5:1;
  • 29.10.23 «Карагюмрюк» – «Трабзонспор» – 0:0.

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» должен брать 3 очка в матче с аутсайдером. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Трабзонспора» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Трабзонспор Карагюмрюк
Рекомендуем
  • Читайте нас: 