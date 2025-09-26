Введите ваш ник на сайте
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 1.53

26 сентября 2025 11:20
Брентфорд - Манчестер Юнайтед
27 сент. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
победа «МЮ» с форой 0
Сделать ставку

27 сентября 2025 года в 14:30 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Западный Лондон в гости к «Брентфорду» пожалует «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд»

«Пчелам» очень непросто даются перемены (уход менеджера Томаса Франка в «Тоттенхэм», потеря Брайана Мбемо и Йона Висса). «Брентфорд» не лучшим образом стартовал в новом сезоне, набрав 4 очка в 5 турах и застрял в опасной близости от зоны вылета в Чемпионшип.

Последние три игры:

  • Фулхэм – Брентфорд 3:1
  • Брентфорд – Астон Вилла 1:1 (победа в серии пенальти, Кубок Лиги)
  • Брентфорд – Челси 2:2

«Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим сумел несколько угомонить разговоры о своей отставки с поста рулевого «МЮ» после тяжелой победы над «Челси». Тренер провел встречу с высшим руководством «красных дьяволов» и утверждает, что заручился поддержкой больших боссов. «Юнайтед» набрал 7 очков в 5 турах – все еще не тот результат, на который рассчитывают фаны знаменитого клуба.

Последние три игры:

  • Манчестер Юнайтед – Челси 2:1
  • Ман Сити – Манчестер Юнайтед 3:0
  • Манчестер Юнайтед – Бернли 3:2
  • Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» еще ни разу при каденции Рубена Аморима не выигрывал два матча подряд в рамках АПЛ. Сейчас у «красных дьяволов» есть возможность сломать крайне неприятную для себя тенденцию. Считаем, что «красные дьяволы» как минимум не уступят в Западном Лондоне, но будут стремиться набрать полновесные три балла.

Прогноз: победа «МЮ» с форой 0, кеф – 1.53. Прогноз на счет – 1:2.

1.53
победа «МЮ» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брентфорд
Рекомендуем
