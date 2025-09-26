27 сентября 2025 года в 14:30 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Западный Лондон в гости к «Брентфорду» пожалует «Манчестер Юнайтед».

«Брентфорд»

«Пчелам» очень непросто даются перемены (уход менеджера Томаса Франка в «Тоттенхэм», потеря Брайана Мбемо и Йона Висса). «Брентфорд» не лучшим образом стартовал в новом сезоне, набрав 4 очка в 5 турах и застрял в опасной близости от зоны вылета в Чемпионшип.

Последние три игры:

Фулхэм – Брентфорд 3:1

Брентфорд – Астон Вилла 1:1 (победа в серии пенальти, Кубок Лиги)

Брентфорд – Челси 2:2

«Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим сумел несколько угомонить разговоры о своей отставки с поста рулевого «МЮ» после тяжелой победы над «Челси». Тренер провел встречу с высшим руководством «красных дьяволов» и утверждает, что заручился поддержкой больших боссов. «Юнайтед» набрал 7 очков в 5 турах – все еще не тот результат, на который рассчитывают фаны знаменитого клуба.

Последние три игры:

Манчестер Юнайтед – Челси 2:1

Ман Сити – Манчестер Юнайтед 3:0

Манчестер Юнайтед – Бернли 3:2

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» еще ни разу при каденции Рубена Аморима не выигрывал два матча подряд в рамках АПЛ. Сейчас у «красных дьяволов» есть возможность сломать крайне неприятную для себя тенденцию. Считаем, что «красные дьяволы» как минимум не уступят в Западном Лондоне, но будут стремиться набрать полновесные три балла.

Прогноз: победа «МЮ» с форой 0, кеф – 1.53. Прогноз на счет – 1:2.