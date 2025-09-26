Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия Менхенгладбах» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

26 сентября 2025 9:40
Боруссия М - Айнтрахт
27 сент. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Айнтрахта»
Сделать ставку

27 сентября на стадионе «Боруссия-Парк» команда из Менхенгладбаха встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Хозяева находятся в зоне кризиса и пока не знают вкуса побед в новом сезоне, в то время как гости демонстрируют яркий атакующий футбол, но имеют определeнные проблемы в обороне.

«Боруссия Менхенгладбах»

Коллектив не может выиграть уже 11 матчей в чемпионате, и старт сезона только подтвердил их спад. В активе всего два очка и 17-е место в таблице. При этом команда забила лишь трижды за 5 последних встреч, а пропустила шесть. Главный бомбардир – Робин Хак, на его счету два мяча, но остальной атаке явно не хватает остроты. На домашнем поле «Боруссия» тоже не демонстрирует уверенности, что лишь усиливает давление на игроков и тренерский штаб.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы показывают куда более зрелищный футбол: они неизменно забивают в 8 последних играх Бундеслиги. В последних пяти матчах на счету команды 16 голов, при этом Джан Узун набрал отличную форму, забив 5 раз за 6 игр. Однако оборона остаeтся слабым местом – 10 пропущенных мячей за 5 матчей. В прошлом туре «Айнтрахт» уступил «Униону» 3:4, что лишь подчеркнуло нестабильность сзади. Тем не менее атакующая мощь позволяет компенсировать эти изъяны и претендовать на верхнюю часть таблицы.

Факты о командах

«Боруссия Менхенгладбах»

  • Не выигрывает в 11 матчах подряд в Бундеслиге
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забил всего 3 мяча за 5 последних встреч

«Айнтрахт»

  • Забивает в 8 матчах подряд в Бундеслиге
  • В среднем: 3.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 16 голов в последних 5 матчах
  • Пропускает в 7 играх подряд

Личные встречи
39% (14)
28% (10)
33% (12)
56
Забитых мячей
48
1.56
В среднем за матч
1.33
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 1
08.02.2025
Айнтрахт
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
2 : 1
30.10.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
1 : 1
11.05.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2 : 1
20.12.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.04.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 3
22.10.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.05.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 3
15.12.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
4 : 0
17.04.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3 : 3
15.12.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 3
16.05.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
4 : 2
27.10.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
1 : 1
17.02.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
3 : 1
26.09.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
2 : 0
26.01.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 1
09.09.2017
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия М
1 : 1
25.04.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
0 : 0
01.04.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
0 : 0
28.10.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
3 : 0
12.03.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 5
17.10.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0 : 0
17.04.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 3
22.11.2014
Айнтрахт
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
1 : 2
29.10.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.03.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
4 : 1
27.10.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 1
01.03.2013
Боруссия М
Товарищеские матчи,
Боруссия М
3 : 2
11.01.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
2 : 0
07.10.2012
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.01.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
11.09.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
2 : 0
09.04.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 2
21.11.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
4 : 1
18.04.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 2
02.11.2008
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Айнтрахт»

Обе команды далеки от идеала, но «Айнтрахт» выглядит гораздо убедительнее за счeт мощной атаки. «Боруссия» продолжает оставаться в кризисе и редко радует болельщиков результативной игрой. При этом оборона гостей также уязвима, что может дать шанс хозяевам забить. В такой ситуации логично ожидать голы от обеих сторон, но при этом перевес должен остаться за «Айнтрахтом».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

2.00
Победа «Айнтрахта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Айнтрахт Боруссия М
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 