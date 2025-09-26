27 сентября на стадионе «Боруссия-Парк» команда из Менхенгладбаха встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Хозяева находятся в зоне кризиса и пока не знают вкуса побед в новом сезоне, в то время как гости демонстрируют яркий атакующий футбол, но имеют определeнные проблемы в обороне.

«Боруссия Менхенгладбах»

Коллектив не может выиграть уже 11 матчей в чемпионате, и старт сезона только подтвердил их спад. В активе всего два очка и 17-е место в таблице. При этом команда забила лишь трижды за 5 последних встреч, а пропустила шесть. Главный бомбардир – Робин Хак, на его счету два мяча, но остальной атаке явно не хватает остроты. На домашнем поле «Боруссия» тоже не демонстрирует уверенности, что лишь усиливает давление на игроков и тренерский штаб.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы показывают куда более зрелищный футбол: они неизменно забивают в 8 последних играх Бундеслиги. В последних пяти матчах на счету команды 16 голов, при этом Джан Узун набрал отличную форму, забив 5 раз за 6 игр. Однако оборона остаeтся слабым местом – 10 пропущенных мячей за 5 матчей. В прошлом туре «Айнтрахт» уступил «Униону» 3:4, что лишь подчеркнуло нестабильность сзади. Тем не менее атакующая мощь позволяет компенсировать эти изъяны и претендовать на верхнюю часть таблицы.

Факты о командах

«Боруссия Менхенгладбах»

Не выигрывает в 11 матчах подряд в Бундеслиге

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

Забил всего 3 мяча за 5 последних встреч

«Айнтрахт»

Забивает в 8 матчах подряд в Бундеслиге

В среднем: 3.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

16 голов в последних 5 матчах

Пропускает в 7 играх подряд

Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Айнтрахт»

Обе команды далеки от идеала, но «Айнтрахт» выглядит гораздо убедительнее за счeт мощной атаки. «Боруссия» продолжает оставаться в кризисе и редко радует болельщиков результативной игрой. При этом оборона гостей также уязвима, что может дать шанс хозяевам забить. В такой ситуации логично ожидать голы от обеих сторон, но при этом перевес должен остаться за «Айнтрахтом».

Рекомендованные ставки