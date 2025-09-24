25 сентября на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium «Аль-Халидж» встретится с «Аль-Таавун» в рамках 4 тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Обе команды начали сезон уверенно и уже набрали по 6 очков, что обещает зрелищную и результативную игру.

«Аль-Халидж»

Коллектив демонстрирует атакующий футбол и активно использует сильные стороны лидеров нападения. Джошуа Кинг забил уже 4 гола за три тура, став главным козырем команды в старте сезона. «Аль-Халидж» забивает в каждом из последних пяти матчей, при этом общая результативность впечатляет – 15 голов за 5 игр. Однако уязвимость в обороне остаeтся заметной: 6 пропущенных мячей за этот же отрезок и поражение от «Аль-Кадисии» показали, что команда подвержена ошибкам под давлением.

«Аль-Таавун»

Гости также стартовали ярко, а победы над «Аль-Иттифаком» (4:1) и «Аль-Охдудом» (3:2) подчеркнули атакующий потенциал. Муса Барроу уже отличился 2 голами, подтверждая свою стабильность в завершающей стадии атак. При этом команда много пропускает – 10 голов за 5 игр, и серия из 11 матчей подряд с пропущенными мячами лишь подтверждает проблемность обороны. Тем не менее «Аль-Таавун» находится в отличной форме и выиграл три последних встречи.

Факты о командах

«Аль-Халидж»

Забивает в 5 последних матчах.

В среднем: 3.0 гола забито и 1.2 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Джошуа Кинг забил 4 гола в 3 турах.

Победа 5:0 в Кубке над «Аль-Таи» стала третьей крупной за месяц.

«Аль-Таавун»

Победы в 3 последних матчах.

В среднем: 2.4 гола забито и 2.0 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 7 матчах подряд.

Пропускает в 13 из 15 последних матчей.

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Таавун»

Обе команды предпочитают атакующий стиль, и в их противостоянии стоит ожидать открытого футбола. «Аль-Халидж» имеет ярко выраженного лидера нападения и хорошо использует домашнее преимущество, но не всегда справляется с давлением в обороне. «Аль-Таавун» идeт на серии побед и тоже демонстрирует высокую результативность, однако часто позволяет соперникам создавать моменты. Всe это делает матч потенциально голевым, где атаки будут преобладать над защитой. Вероятно, исход определит форма ключевых форвардов, и именно поэтому ставка на результативный футбол выглядит наиболее надeжной.

Рекомендованные ставки