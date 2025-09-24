24 сентября 2025 8:25
Реал Сосьедад - Мальорка
24 сент. 2025, среда 22:30 | Испания. Примера, 6 турПерейти в онлайн матча
В среду, 24 сентября, в 6-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Игра состоится в Сан-Себастьяне, начало – в 22:30 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Иманоля Альгуасиля находится на 18-й позиции в Примере, набрав 2 очка. «Реал Сосьедад» 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:9.
Последние результаты «Сосьедада» в Примере:
- 19.09.25 «Бетис» – «РС» – 3:1;
- 13.09.25 «РС» – «Реал» – 1:2;
- 30.08.25 «Реал Овьедо» – «РС» – 1:0.
«Мальорка»
«Мальорка» набрала 2 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Ягобы Аррасате 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 5:10.
Предыдущие результаты «Мальорки» в Примере:
- 21.09.25 «Мальорка» – «Атлетико» – 1:1;
- 15.09.25 «Эспаньол» – «Мальорка» – 3:2;
- 30.08.25 «Реал» – «Мальорка» – 2:1.
Очные встречи
- 12.04.25 «РС» – «Мальорка» – 0:2 Примера;
- 17.09.24 «Мальорка» – «РС» – 1:0 Примера;
- 27.02.24 «РС» – «Мальорка» – 1:1, пен. 4:5 Кубок Испании;
- 18.02.24 «Мальорка» – «РС» – 1:2 Примера;
- 06.02.24 «Мальорка» – «РС» – 0:0 Кубок Испании.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Мальорка»
Обе команды на старте сезона показывают идентичные результаты – ни одной победы и всего 2 очка за 5 туров. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 7.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб