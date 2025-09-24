В среду, 24 сентября, в 6-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Игра состоится в Сан-Себастьяне, начало – в 22:30 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля находится на 18-й позиции в Примере, набрав 2 очка. «Реал Сосьедад» 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:9.

Последние результаты «Сосьедада» в Примере:

19.09.25 «Бетис» – «РС» – 3:1;

13.09.25 «РС» – «Реал» – 1:2;

30.08.25 «Реал Овьедо» – «РС» – 1:0.

«Мальорка»

«Мальорка» набрала 2 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Ягобы Аррасате 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 5:10.

Предыдущие результаты «Мальорки» в Примере:

21.09.25 «Мальорка» – «Атлетико» – 1:1;

15.09.25 «Эспаньол» – «Мальорка» – 3:2;

30.08.25 «Реал» – «Мальорка» – 2:1.

Очные встречи

12.04.25 «РС» – «Мальорка» – 0:2 Примера;

17.09.24 «Мальорка» – «РС» – 1:0 Примера;

27.02.24 «РС» – «Мальорка» – 1:1, пен. 4:5 Кубок Испании;

18.02.24 «Мальорка» – «РС» – 1:2 Примера;

06.02.24 «Мальорка» – «РС» – 0:0 Кубок Испании.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Мальорка»

Обе команды на старте сезона показывают идентичные результаты – ни одной победы и всего 2 очка за 5 туров. Прогноз – счет 0:0 с коэффициентом 7.00.