24 сентября 2025 года в 20:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Испании. «Хетафе» Хосе Бордаласа будет принимать «Алавес».
«Хетафе»
«Малая команда Мадрида» вполне прилично стартовала в новой кампании, набрав 9 очков. Особенно хорош «Хетафе» на своем поле, что является своего рода визитной карточкой тренера Хосе Бордаласа.
Последние три игры:
- Барселона – Хетафе 3:0
- Хетафе – Овьедо 2:0
- Валенсия – Хетафе 3:0
«Алавес»
«Алавес» получил очень непростой календарь, но сумел проявить себя с лучшей стороны. Помимо прочего команда Эдуардо Коудета успела отобрать очки у «Атлетико» и грохнуть «Атлетик» из Бильбао на его поле.
Последние три игры:
- Алавес – Севилья 1:2
- Атлетик – Алавес 0:1
- Алавес – Атлетико 1:1
Очные встречи:
- Алавес – Хетафе 0:1
- Хетафе – Алавес 2:0
- Алавес – Хетафе 1:0
Прогноз на матч «Хетафе» – «Алавес»
«Хетафе» успешно противостоит «Алавесу» в родных стенах. Едва ли стоит ждать исключения и сейчас. Ждем вязкого и мало результативного футбола с большими шансами на успех у команды Бордоласа.
Прогноз: победа «Хетафе» с форой 0, кеф – 1.57. Прогноз на счет – 1:0/1:1.