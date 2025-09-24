Введите ваш ник на сайте
«Хетафе» - «Алавес»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.57

24 сентября 2025 8:08
Хетафе - Алавес
24 сент. 2025, среда 20:00 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Хетафе» с форой 0
Сделать ставку

24 сентября 2025 года в 20:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Испании. «Хетафе» Хосе Бордаласа будет принимать «Алавес».

«Хетафе»

«Малая команда Мадрида» вполне прилично стартовала в новой кампании, набрав 9 очков. Особенно хорош «Хетафе» на своем поле, что является своего рода визитной карточкой тренера Хосе Бордаласа.

Последние три игры:

  • Барселона – Хетафе 3:0
  • Хетафе – Овьедо 2:0
  • Валенсия – Хетафе 3:0

«Алавес»

«Алавес» получил очень непростой календарь, но сумел проявить себя с лучшей стороны. Помимо прочего команда Эдуардо Коудета успела отобрать очки у «Атлетико» и грохнуть «Атлетик» из Бильбао на его поле.

Последние три игры:

  • Алавес – Севилья 1:2
  • Атлетик – Алавес 0:1
  • Алавес – Атлетико 1:1

Очные встречи:

  • Алавес – Хетафе 0:1
  • Хетафе – Алавес 2:0
  • Алавес – Хетафе 1:0

Прогноз на матч «Хетафе» – «Алавес»

«Хетафе» успешно противостоит «Алавесу» в родных стенах. Едва ли стоит ждать исключения и сейчас. Ждем вязкого и мало результативного футбола с большими шансами на успех у команды Бордоласа.

Прогноз: победа «Хетафе» с форой 0, кеф – 1.57. Прогноз на счет – 1:0/1:1.

1.57
Победа «Хетафе» с форой 0
Автор: Ланьков Роман
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Алавес Хетафе
Рекомендуем
18+
