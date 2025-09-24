Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ницца - Рома: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

24 сентября 2025 8:21
Ницца - Рома
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
победа «Ромы» с форой 0
Сделать ставку

24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. «Ницца» во Франции сыграет с «Ромой» Джан Пьеро Гасперини.

«Ницца»

Команда Франка Эза не может обрести себя в новом сезоне. В активе «Ниццы» всего лишь 6 очков на старте кампании в Лиге 1. Перед встречей с «Ромой» «лазурные» были разбиты «Брестом».

Последние три игры:

  • Брест – Ницца 4:1
  • Ницца – Нант 1:0
  • Гавр – Ницца 3:1

«Рома»

«Джаллоросси» летят во Францию в отличном расположении духа. Как же иначе, если только что «Рома» оказалась сильнее в дерби делла Капитале с «Лацио»? Команда Гасперини смотрелась куда хуже соперника, однако сумела выстрадать три очка.

Последние три игры:

  • Лацио – Рома 0:1
  • Рома – Торино 0:1
  • Пиза – Рома 0:1

Прогноз на матч «Ницца» – «Рома»

Вероятнее всего, Гасперини даст шанс проявить себя резервистом в начале пути Лиге Европы. Впрочем, даже при таком раскладе склоняемся к успеху гостей. «Ницца» откровенно слаба в первых матчах новой кампании.

Прогноз: победа «Ромы» с форой 0, кеф – 1.65. Прогноз на счет – 1:2.

1.65
победа «Ромы» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Рома Ницца
Другие прогнозы
24.09.2025
18:00
8.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком - Уфа
Победа «Уфы» со счетом 2:0
24.09.2025
18:30
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда - Чайка
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
19:00
6.20
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель - Неман
Победа «Гомеля»
24.09.2025
19:00
1.90
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
24.09.2025
19:30
1.65
Россия. Кубок, 4 раунд
Текстильщик - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
24.09.2025
19:45
1.92
Лига Европы, 1 тур
ПАОК - Маккаби
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 