24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. «Ницца» во Франции сыграет с «Ромой» Джан Пьеро Гасперини.

«Ницца»

Команда Франка Эза не может обрести себя в новом сезоне. В активе «Ниццы» всего лишь 6 очков на старте кампании в Лиге 1. Перед встречей с «Ромой» «лазурные» были разбиты «Брестом».

Последние три игры:

Брест – Ницца 4:1

Ницца – Нант 1:0

Гавр – Ницца 3:1

«Рома»

«Джаллоросси» летят во Францию в отличном расположении духа. Как же иначе, если только что «Рома» оказалась сильнее в дерби делла Капитале с «Лацио»? Команда Гасперини смотрелась куда хуже соперника, однако сумела выстрадать три очка.

Последние три игры:

Лацио – Рома 0:1

Рома – Торино 0:1

Пиза – Рома 0:1

Прогноз на матч «Ницца» – «Рома»

Вероятнее всего, Гасперини даст шанс проявить себя резервистом в начале пути Лиге Европы. Впрочем, даже при таком раскладе склоняемся к успеху гостей. «Ницца» откровенно слаба в первых матчах новой кампании.

Прогноз: победа «Ромы» с форой 0, кеф – 1.65. Прогноз на счет – 1:2.