25 сентября 2025 года в 19:30 состоится матч 1/32 финала Кубка России в пути регионов. КАМАЗ будет принимать «Спартак» из Костромы.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов несколько поправила свое положение в Первой лиге и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Теперь «КАМАЗ» не прочь развить успех и в кубковом соревновании.

Последние три игры:

КАМАЗ – Шинник 0:0

Ротор – КАМАЗ 3:0

КАМАЗ – Торпедо Москва 1:1

«Спартак» Кострома

«Спартак» – открытие сезона в Первой лиге. Поднявшись во второй по рангу дивизион в футбольной иерархии России, «красно-белые» выдали роскошный старт кампании, набрав 26 очков в 11 турах. «Спартак» занимает первую строчку в таблице.

Последние три игры:

Чайка – Спартак 2:4

Арсенал Тула – Спартак 1:2

Спартак – Сокол 2:1

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома

Доселе «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы не провели ни одного официального поединка друг против друга, стало быть, нас ждет историческое событие. «Спартак» делает ставку на агрессивный атакующий футбол и редко, когда уходит с поля без забитого гола.

Прогноз: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1, кеф – 1.80. Прогноз на счет –1:2.