«КАМАЗ» - «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

23 сентября 2025 8:07
КАМАЗ - Спартак К
25 сент. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1
Сделать ставку

25 сентября 2025 года в 19:30 состоится матч 1/32 финала Кубка России в пути регионов. КАМАЗ будет принимать «Спартак» из Костромы.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов несколько поправила свое положение в Первой лиге и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Теперь «КАМАЗ» не прочь развить успех и в кубковом соревновании.

Последние три игры:

  • КАМАЗ – Шинник 0:0
  • Ротор – КАМАЗ 3:0
  • КАМАЗ – Торпедо Москва 1:1

«Спартак» Кострома

«Спартак» – открытие сезона в Первой лиге. Поднявшись во второй по рангу дивизион в футбольной иерархии России, «красно-белые» выдали роскошный старт кампании, набрав 26 очков в 11 турах. «Спартак» занимает первую строчку в таблице.

Последние три игры:

  • Чайка – Спартак 2:4
  • Арсенал Тула – Спартак 1:2
  • Спартак – Сокол 2:1

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома

Доселе «КАМАЗ» и «Спартак» из Костромы не провели ни одного официального поединка друг против друга, стало быть, нас ждет историческое событие. «Спартак» делает ставку на агрессивный атакующий футбол и редко, когда уходит с поля без забитого гола.

Прогноз: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1, кеф – 1.80. Прогноз на счет –1:2.

1.80
Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
18+
