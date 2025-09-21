Введите ваш ник на сайте
«Оболонь» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

21 сентября 2025 8:58
Оболонь - Карпаты
22 сент. 2025, понедельник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

22 сентября на «Оболонь-Арене» в Киеве состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, где «Оболонь» примет львовские «Карпаты». Обе команды показывают нестабильные результаты, но при этом регулярно радуют зрителей забитыми мячами, что делает встречу весьма интересной с точки зрения атакующего футбола.

«Оболонь»

Столичная команда в начале сезона занимает седьмое место с 8 очками. В последнем туре «Оболонь» сумела сыграть 2:2 с «Динамо Киев», что можно считать положительным результатом на фоне неудачных матчей с «Кривбассом» и «Металлистом 1925». Коллектив Сергея Ковалца имеет ряд проблем в обороне: за последние пять матчей команда пропустила 10 мячей, в среднем по 2 за игру. Однако в атаке есть определeнная стабильность – 7 голов в том же отрезке, и особенно выделяется Суханов, оформивший уже 2 мяча. Важный плюс – команда забивает в четырeх турах подряд, что добавляет уверенности перед домашней встречей.

«Карпаты»

Львовяне пока находятся ниже в таблице – 12-е место с четырьмя очками. При этом команда отличается высокой результативностью: 12 голов в последних пяти матчах, включая разгром «Пенуела» (8:0) в Кубке. В то же время в Премьер-лиге «Карпаты» регулярно играют вничью: четыре раза подряд завершали матчи разделом очков. Команда много создаeт в атаке, но в обороне не всегда играет надeжно: в пяти последних встречах пропустила 5 мячей. Лидером остаeтся Игорь Краснопир, оформивший 3 гола. Учитывая, что «Карпаты» забивают во всех последних турах, их атакующий потенциал выглядит внушительно.

Факты о командах

«Оболонь»

  • 7-е место, 8 очков после 5 туров
  • Пропустила 10 мячей за 5 последних игр
  • Забивает в 4 турах подряд
  • В среднем: 1.40 гола забито, 2.00 пропущено за игру
  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах

«Карпаты»

  • 12-е место, 4 очка после 5 туров
  • 12 голов в последних 5 матчах
  • В среднем: 2.40 гола забито и 1.00 пропущено за игру
  • Четыре ничьи подряд в чемпионате
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
2 : 2
26.04.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
1 : 0
26.10.2024
Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Карпаты»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но при этом часто ошибаются в обороне. «Оболонь» пропускает слишком много, а «Карпаты» не отличаются стабильностью в защите. Поэтому матч имеет все шансы пройти в открытой манере с голами с обеих сторон. «Карпаты» выглядят острее впереди, но фактор домашнего поля помогает «Оболони» сохранить шансы на результат. В таких условиях оптимально рассматривать ставки на обмен голами и общее количество мячей.

Рекомендации

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Карпаты Оболонь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
