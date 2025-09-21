22 сентября на «Оболонь-Арене» в Киеве состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, где «Оболонь» примет львовские «Карпаты». Обе команды показывают нестабильные результаты, но при этом регулярно радуют зрителей забитыми мячами, что делает встречу весьма интересной с точки зрения атакующего футбола.

«Оболонь»

Столичная команда в начале сезона занимает седьмое место с 8 очками. В последнем туре «Оболонь» сумела сыграть 2:2 с «Динамо Киев», что можно считать положительным результатом на фоне неудачных матчей с «Кривбассом» и «Металлистом 1925». Коллектив Сергея Ковалца имеет ряд проблем в обороне: за последние пять матчей команда пропустила 10 мячей, в среднем по 2 за игру. Однако в атаке есть определeнная стабильность – 7 голов в том же отрезке, и особенно выделяется Суханов, оформивший уже 2 мяча. Важный плюс – команда забивает в четырeх турах подряд, что добавляет уверенности перед домашней встречей.

«Карпаты»

Львовяне пока находятся ниже в таблице – 12-е место с четырьмя очками. При этом команда отличается высокой результативностью: 12 голов в последних пяти матчах, включая разгром «Пенуела» (8:0) в Кубке. В то же время в Премьер-лиге «Карпаты» регулярно играют вничью: четыре раза подряд завершали матчи разделом очков. Команда много создаeт в атаке, но в обороне не всегда играет надeжно: в пяти последних встречах пропустила 5 мячей. Лидером остаeтся Игорь Краснопир, оформивший 3 гола. Учитывая, что «Карпаты» забивают во всех последних турах, их атакующий потенциал выглядит внушительно.

Факты о командах

«Оболонь»

7-е место, 8 очков после 5 туров

Пропустила 10 мячей за 5 последних игр

Забивает в 4 турах подряд

В среднем: 1.40 гола забито, 2.00 пропущено за игру

Не проигрывает дома в 5 последних матчах

«Карпаты»

12-е место, 4 очка после 5 туров

12 голов в последних 5 матчах

В среднем: 2.40 гола забито и 1.00 пропущено за игру

Четыре ничьи подряд в чемпионате

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Оболонь» – «Карпаты»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но при этом часто ошибаются в обороне. «Оболонь» пропускает слишком много, а «Карпаты» не отличаются стабильностью в защите. Поэтому матч имеет все шансы пройти в открытой манере с голами с обеих сторон. «Карпаты» выглядят острее впереди, но фактор домашнего поля помогает «Оболони» сохранить шансы на результат. В таких условиях оптимально рассматривать ставки на обмен голами и общее количество мячей.

Рекомендации