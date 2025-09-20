20 сентября 2025 11:07
Эльче - Реал Ов
21 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 5 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал Овьедо». Игра состоится в Эльче, начало – в 19:30 (мск).
«Эльче»
Команда Едера Сарабии располагается на 8-й позиции, набрав 6 очков. «Эльче» добыл 1 победу и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 6:4.
Последние результаты «Эльче»:
- 12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2 Примера;
- 04.09.25 «Мурсия» – «Эльче» – 3:1 тов. матч;
- 29.08.25 «Эльче» – «Леванте» – 2:0 Примера.
«Реал Овьедо»
«Реал Овьедо» набрал 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Велько Пауновича добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 1:7.
Предыдущие результаты «Реала Овьедо» в Примере:
- 13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;
- 30.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад» – 1:0;
- 24.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал» – 0:3.
Очные встречи
- 14.03.25 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 1:1;
- 24.11.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 4:0;
- 05.04.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 0:2;
- 15.12.23 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 3:2;
- 20.07.20 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 2:1.
Прогноз на матч «Эльче» – «Реал Овьедо»
У «Реала Овьедо» на старте сезона большие проблемы с забитыми голами и набором очков. Хозяева могут рассчитывать на победу, но вряд ли игра получится зрелищной. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб