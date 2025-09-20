Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эльче» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 5.50

20 сентября 2025 11:07
Эльче - Реал Ов
21 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
5.50
Победа «Эльче» со счетом 1:0
Сделать ставку

В воскресенье, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал Овьедо». Игра состоится в Эльче, начало – в 19:30 (мск).

«Эльче»

Команда Едера Сарабии располагается на 8-й позиции, набрав 6 очков. «Эльче» добыл 1 победу и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 6:4.

Последние результаты «Эльче»:

  • 12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2 Примера;
  • 04.09.25 «Мурсия» – «Эльче» – 3:1 тов. матч;
  • 29.08.25 «Эльче» – «Леванте» – 2:0 Примера.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» набрал 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Велько Пауновича добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 1:7.

Предыдущие результаты «Реала Овьедо» в Примере:

  • 13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;
  • 30.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад» – 1:0;
  • 24.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал» – 0:3.

Очные встречи

  • 14.03.25 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 1:1;
  • 24.11.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 4:0;
  • 05.04.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 0:2;
  • 15.12.23 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 3:2;
  • 20.07.20 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 2:1.

Прогноз на матч «Эльче» – «Реал Овьедо»

У «Реала Овьедо» на старте сезона большие проблемы с забитыми голами и набором очков. Хозяева могут рассчитывать на победу, но вряд ли игра получится зрелищной. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.

5.50
Победа «Эльче» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Реал Ов Эльче
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 