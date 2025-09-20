В воскресенье, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал Овьедо». Игра состоится в Эльче, начало – в 19:30 (мск).

«Эльче»

Команда Едера Сарабии располагается на 8-й позиции, набрав 6 очков. «Эльче» добыл 1 победу и 3 раза сыграл вничью, разница мячей – 6:4.

Последние результаты «Эльче»:

12.09.25 «Севилья» – «Эльче» – 2:2 Примера;

04.09.25 «Мурсия» – «Эльче» – 3:1 тов. матч;

29.08.25 «Эльче» – «Леванте» – 2:0 Примера.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» набрал 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Велько Пауновича добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 1:7.

Предыдущие результаты «Реала Овьедо» в Примере:

13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;

30.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад» – 1:0;

24.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал» – 0:3.

Очные встречи

14.03.25 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 1:1;

24.11.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 4:0;

05.04.24 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 0:2;

15.12.23 «Реал Овьедо» – «Эльче» – 3:2;

20.07.20 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 2:1.

Прогноз на матч «Эльче» – «Реал Овьедо»

У «Реала Овьедо» на старте сезона большие проблемы с забитыми голами и набором очков. Хозяева могут рассчитывать на победу, но вряд ли игра получится зрелищной. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.