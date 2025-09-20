21 сентября 2025 года в 12:00 состоится матч девятого тура РПЛ. «Оренбург» будет принимать гостей из столицы – «Динамо».

«Оренбург»

«Оренбург» стремится покинуть зону стыковых матчей. В активе команды 7 очков после 8 туров и успех в поединке с «Динамо» позволит рассчитывать на значительное перемещение в таблице.

Последние три игры:

Оренбург – Рубин 0:0

Пари НН – Оренбург 3:1

Оренбург – Рубин 2:2

«Динамо Москва»

«Бело-голубые» не оправдывают ожиданий под руководством Валерия Карпина. Давление на тренера продолжает нарастать и Карпин в довольно резкой (и свойственной себе) манере отвечал на вопросы о клубной работе во время международной паузы. Шутка ли, в активе «Динамо» всего лишь на два балла больше, чем у «Оренбурга». До лидирующего «Краснодара» целая пропасть – 10 очков.

Последние три игры:

Сочи – Динамо 0:4

Динамо – Спартак 2:2

Динамо Махачкала – Динамо Москва 1:0

Очные встречи:

Динамо – Оренбург 5:1

Оренбург – Динамо 2:2

Оренбург – Динамо 1:2

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо Москва»

В Оренбурге частенько заходит ставка «обе забьют» – 7 из 10 последних матчей. Не исключено, что подобный расклад будет ждать нас и сейчас. В любом случае, «Динамо» не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Прогноз: победа «Оренбурга» с форой +1. Кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.