21 сентября 2025 года в 12:00 состоится матч девятого тура РПЛ. «Оренбург» будет принимать гостей из столицы – «Динамо».
«Оренбург»
«Оренбург» стремится покинуть зону стыковых матчей. В активе команды 7 очков после 8 туров и успех в поединке с «Динамо» позволит рассчитывать на значительное перемещение в таблице.
Последние три игры:
- Оренбург – Рубин 0:0
- Пари НН – Оренбург 3:1
- Оренбург – Рубин 2:2
«Динамо Москва»
«Бело-голубые» не оправдывают ожиданий под руководством Валерия Карпина. Давление на тренера продолжает нарастать и Карпин в довольно резкой (и свойственной себе) манере отвечал на вопросы о клубной работе во время международной паузы. Шутка ли, в активе «Динамо» всего лишь на два балла больше, чем у «Оренбурга». До лидирующего «Краснодара» целая пропасть – 10 очков.
Последние три игры:
- Сочи – Динамо 0:4
- Динамо – Спартак 2:2
- Динамо Махачкала – Динамо Москва 1:0
Очные встречи:
- Динамо – Оренбург 5:1
- Оренбург – Динамо 2:2
- Оренбург – Динамо 1:2
Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо Москва»
В Оренбурге частенько заходит ставка «обе забьют» – 7 из 10 последних матчей. Не исключено, что подобный расклад будет ждать нас и сейчас. В любом случае, «Динамо» не стоит рассчитывать на легкую прогулку.
Прогноз: победа «Оренбурга» с форой +1. Кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.