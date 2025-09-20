Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оренбург» - «Динамо»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.56

20 сентября 2025 11:03
Оренбург - Динамо
21 сент. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Оренбурга» с форой +1
Сделать ставку

21 сентября 2025 года в 12:00 состоится матч девятого тура РПЛ. «Оренбург» будет принимать гостей из столицы – «Динамо».

«Оренбург»

«Оренбург» стремится покинуть зону стыковых матчей. В активе команды 7 очков после 8 туров и успех в поединке с «Динамо» позволит рассчитывать на значительное перемещение в таблице.

Последние три игры:

  • Оренбург – Рубин 0:0
  • Пари НН – Оренбург 3:1
  • Оренбург – Рубин 2:2

«Динамо Москва»

«Бело-голубые» не оправдывают ожиданий под руководством Валерия Карпина. Давление на тренера продолжает нарастать и Карпин в довольно резкой (и свойственной себе) манере отвечал на вопросы о клубной работе во время международной паузы. Шутка ли, в активе «Динамо» всего лишь на два балла больше, чем у «Оренбурга». До лидирующего «Краснодара» целая пропасть – 10 очков.

Последние три игры:

  • Сочи – Динамо 0:4
  • Динамо – Спартак 2:2
  • Динамо Махачкала – Динамо Москва 1:0

Очные встречи:

  • Динамо – Оренбург 5:1
  • Оренбург – Динамо 2:2
  • Оренбург – Динамо 1:2

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо Москва»

В Оренбурге частенько заходит ставка «обе забьют» – 7 из 10 последних матчей. Не исключено, что подобный расклад будет ждать нас и сейчас. В любом случае, «Динамо» не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Прогноз: победа «Оренбурга» с форой +1. Кеф – 1.56. Прогноз на счет – 1:2.

1.55
Победа «Оренбурга» с форой +1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Динамо Оренбург
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 