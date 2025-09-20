21 сентября в Кропивницком на стадионе «Звезда» состоится матч шестого тура украинской Премьер-лиги, где «СК Полтава» примет «Металлист 1925». Команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева борются за выход из нижней части таблицы, а гости укрепились в пятeрке сильнейших и демонстрируют стабильную форму.

«СК Полтава»

Новичок лиги после пяти туров набрал 4 очка и занимает 13-е место. Команда забивает регулярно – серия из пяти матчей с голами, при среднем показателе 1.60 за игру. Главный бомбардир – Андрей Онищенко, оформивший 3 гола в четырeх встречах. Однако оборона остаeтся слабым звеном: 12 пропущенных мячей в пяти последних играх, включая разгром от «Зари» (1:4) и поражение от «Кудровки» (1:3). Клуб не может выиграть три матча подряд и испытывает проблемы с балансом между атакой и защитой.

«Металлист 1925»

Команда из Харькова проводит уверенный старт сезона и после пяти туров имеет 8 очков, занимая пятую строчку. «Металлист 1925» не проигрывает пять матчей подряд, при этом стабильно забивает: 12 голов за последние пять встреч, средний показатель – 2.40. Лидером атаки является Рамазан Хаджиев, оформивший 2 мяча. Защита команды выглядит надeжно – всего 4 пропущенных гола за пять игр (0.80 в среднем). В последнем туре харьковчане сыграли вничью с «Шахтeром» (1:1), подтвердив способность конкурировать с топ-клубами.

Факты о командах

«СК Полтава»

3 матча подряд без побед

8 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 1.60 забито и 2.40 пропущено за игру

Онищенко забил 3 мяча в 4 встречах

Пропускает в 5 матчах подряд

«Металлист 1925»

Не проигрывает 5 матчей подряд

12 голов и 4 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 2.40 забито и 0.80 пропущено за игру

Забивает в 5 последних встречах

Делит 5-е место с 8 очками

Прогноз на матч «СК Полтава» – «Металлист 1925»

Хозяева демонстрируют активность в атаке, но их оборона слишком уязвима против соперников уровня «Металлиста 1925». Гости же находятся в стабильной форме: сбалансированная игра в обороне и высокая результативность в атаке делают их фаворитом. «СК Полтава» наверняка сможет забить на своeм поле, однако против более организованного соперника вряд ли удастся рассчитывать на победу. Наиболее вероятен сценарий с обменом голами и преимуществом харьковской команды.

