21 сентября на стадионе «Stade Jean Bouin» в Париже состоится матч пятого тура чемпионата Франции, в котором «Париж» примет «Страсбур». Хозяева стартовали неуверенно, но в последних турах начали набирать очки и демонстрировать атакующую игру. Гости из Эльзаса находятся в верхней части таблицы и показывают стабильность как в Лиге 1, так и на международной арене. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной.

«Париж»

Команда из столицы после четырeх туров располагается в середине таблицы и пока не может похвастаться стабильностью. В атаке «Париж» смотрится убедительно: в пяти последних встречах забито 10 мячей, а серия из трeх подряд результативных игр подтверждает этот тренд. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, на счету которого 3 гола в 5 матчах. Однако у команды есть серьeзные проблемы в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних встречах и регулярные ошибки при стандартах. Тем не менее на своeм поле «Париж» традиционно чувствует себя уверенно – не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей.

«Страсбур»

Коллектив Патрика Виера уверенно начал сезон и идeт в числе лидеров. После победы над «Гавром» команда закрепилась в верхней части таблицы с девятью очками. Главный ударный форвард – Эмануэль Эмега, оформивший 3 мяча в 6 встречах. «Страсбур» отличается сбалансированной игрой: в последних пяти матчах забито 7 голов при 5 пропущенных. Особенность команды – умение стабильно забивать: в восьми подряд матчах в Лиге 1 она неизменно отличалась. При этом в защите есть вопросы, хотя статистика в среднем не превышает одного пропущенного мяча за игру.

Факты о командах

«Париж»

Победа в 2 из 4 последних матчей Лиги 1

В среднем: 2.00 забито и 2.20 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 7 последних играх

Не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей

«Страсбур»

Победа в 3 из 4 последних матчей Лиги 1

В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 8 матчах подряд в Лиге 1

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр

Стабильно забивает на выезде

Прогноз на матч «Париж» – «Страсбур»

Обе команды показывают атакующий стиль и регулярно забивают, но при этом испытывают проблемы в обороне. «Париж» дома играет смело и продуктивно, а «Страсбур» умеет использовать ошибки соперников. Учитывая статистику последних матчей, вероятность результативной игры очень высока. Ожидается открытая встреча с обилием моментов и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки