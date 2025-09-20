Введите ваш ник на сайте
«Париж» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

20 сентября 2025 10:22
Париж - Страсбур
21 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Stade Jean Bouin» в Париже состоится матч пятого тура чемпионата Франции, в котором «Париж» примет «Страсбур». Хозяева стартовали неуверенно, но в последних турах начали набирать очки и демонстрировать атакующую игру. Гости из Эльзаса находятся в верхней части таблицы и показывают стабильность как в Лиге 1, так и на международной арене. Встреча обещает быть результативной и напряжeнной.

«Париж»

Команда из столицы после четырeх туров располагается в середине таблицы и пока не может похвастаться стабильностью. В атаке «Париж» смотрится убедительно: в пяти последних встречах забито 10 мячей, а серия из трeх подряд результативных игр подтверждает этот тренд. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль, на счету которого 3 гола в 5 матчах. Однако у команды есть серьeзные проблемы в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних встречах и регулярные ошибки при стандартах. Тем не менее на своeм поле «Париж» традиционно чувствует себя уверенно – не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей.

«Страсбур»

Коллектив Патрика Виера уверенно начал сезон и идeт в числе лидеров. После победы над «Гавром» команда закрепилась в верхней части таблицы с девятью очками. Главный ударный форвард – Эмануэль Эмега, оформивший 3 мяча в 6 встречах. «Страсбур» отличается сбалансированной игрой: в последних пяти матчах забито 7 голов при 5 пропущенных. Особенность команды – умение стабильно забивать: в восьми подряд матчах в Лиге 1 она неизменно отличалась. При этом в защите есть вопросы, хотя статистика в среднем не превышает одного пропущенного мяча за игру.

Факты о командах

«Париж»

  • Победа в 2 из 4 последних матчей Лиги 1
  • В среднем: 2.00 забито и 2.20 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних играх
  • Не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей

«Страсбур»

  • Победа в 3 из 4 последних матчей Лиги 1
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 8 матчах подряд в Лиге 1
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр
  • Стабильно забивает на выезде

Прогноз на матч «Париж» – «Страсбур»

Обе команды показывают атакующий стиль и регулярно забивают, но при этом испытывают проблемы в обороне. «Париж» дома играет смело и продуктивно, а «Страсбур» умеет использовать ошибки соперников. Учитывая статистику последних матчей, вероятность результативной игры очень высока. Ожидается открытая встреча с обилием моментов и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Страсбур Париж
