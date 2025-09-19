19 сентября 2025 11:25
Неман - МЛ Витебск
20 сент. 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 20 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Неман» и МЛ «Витебск». Игра состоится в Гродно, начало – в 19:00 (мск).
«Неман»
Команда Игоря Ковалевича располагается на 8-й позиции, набрав 28 очков. «Неман» добыл 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 25:15.
Последние результаты «Немана»:
- 15.09.25 «Динамо» Брест – «Неман» – 2:0 Высшая лига;
- 10.09.25 «Молодечно» – «Неман» – 3:2 Высшая лига;
- 28.08.25 «Райо Вальекано» – «Неман» – 4:0 Лига конференций.
МЛ «Витебск»
МЛ «Витебск» набрал 52 очка и лидирует в чемпионате. Подопечные Александра Шагойко добыли 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 35:8.
Предыдущие результаты МЛ «Витебск»:
- 13.09.25 МЛ «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:1 Высшая лига;
- 08.09.25 «Спартак» М – МЛ «Витебск» – 5:0 тов. матч;
- 30.08.25 «Сморгонь» – МЛ «Витебск» – 0:1 Высшая лига.
Очные встречи
- 03.05.25 МЛ «Витебск» – «Неман» – 1:0 Высшая лига;
- 09.02.24 «Неман» – МЛ «Витебск» – 0:0 Товарищеская игра.
Прогноз на матч «Неман» – МЛ «Витебск»
МЛ «Витебск» опережает ближайшего преследователя в чемпионской гонке на 11 очков. Вряд ли «Неман» помешает гостям сделать очередной шаг к титулу. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 10.50.
