В субботу, 20 сентября, в 22-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Неман» и МЛ «Витебск». Игра состоится в Гродно, начало – в 19:00 (мск).

«Неман»

Команда Игоря Ковалевича располагается на 8-й позиции, набрав 28 очков. «Неман» добыл 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 25:15.

Последние результаты «Немана»:

15.09.25 «Динамо» Брест – «Неман» – 2:0 Высшая лига;

10.09.25 «Молодечно» – «Неман» – 3:2 Высшая лига;

28.08.25 «Райо Вальекано» – «Неман» – 4:0 Лига конференций.

МЛ «Витебск»

МЛ «Витебск» набрал 52 очка и лидирует в чемпионате. Подопечные Александра Шагойко добыли 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 35:8.

Предыдущие результаты МЛ «Витебск»:

13.09.25 МЛ «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:1 Высшая лига;

08.09.25 «Спартак» М – МЛ «Витебск» – 5:0 тов. матч;

30.08.25 «Сморгонь» – МЛ «Витебск» – 0:1 Высшая лига.

Очные встречи

03.05.25 МЛ «Витебск» – «Неман» – 1:0 Высшая лига;

09.02.24 «Неман» – МЛ «Витебск» – 0:0 Товарищеская игра.

Прогноз на матч «Неман» – МЛ «Витебск»

МЛ «Витебск» опережает ближайшего преследователя в чемпионской гонке на 11 очков. Вряд ли «Неман» помешает гостям сделать очередной шаг к титулу. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 10.50.