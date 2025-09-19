20 сентября 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. Нас ожидает очередная вариация лондонского дерби – на Восток в гости к «Вест Хэму» пожалует «Кристал Пэлас».
«Вест Хэм»
Отбросим в сторону шутки про Хогвартс и просто констатируем факт – дела Грэма Поттера в Восточном Лондоне идут совсем плохо. Удивительно, но менеджер каким-то образом (все-таки есть доля волшебства) пережил международную паузу и остался в кресле. В активе «молотобойцев» 3 очка после 4 туров.
- Последние три игры:
- ВХЮ – Тоттенхэм 0:3
- Ноттингем Форест – ВХЮ 0:3
- Вулверхэмптон – ВХЮ 3:2
«Кристал Пэлас»
«Орлы» под руководством Оливера Гласнера продолжают летать высоко (как для себя). «Пэлас» вновь подтверждает реноме одной из самых неуступчивых команд в АПЛ, а британская пресса уже записывает Гласнера в кандидаты на должность менеджера «МЮ».
Последние три игры:
- Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 («орлы» выиграли по пенальти)
- Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0
- Астон Вилла – Кристал Пэлас 0:3
Очные встречи:
- ВХЮ – Пэлас 0:2
- Пэлас – ВХЮ 0:2
- Пэлас – ВХЮ 3:1
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас»
«Орлы» находятся в куда лучшем положении и могут рассчитывать на полновесные три очка в матче с переживающим кризис оппонентом. Считаем, что парни Гласнера добьются своего в традиционном для себя консервативном стиле.
Прогноз: победа «Пэлас» и ТМ 3,5. Кеф – 3.20. Прогноз на счет – 0:2.