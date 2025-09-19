Введите ваш ник на сайте
Вест Хэм - Кристал Пэлас: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 3.20

19 сентября 2025 10:00
Вест Хэм - Кристал Пэлас
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
3.20
Победа «Пэлас» и ТМ 3,5
20 сентября 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. Нас ожидает очередная вариация лондонского дерби – на Восток в гости к «Вест Хэму» пожалует «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм»

Отбросим в сторону шутки про Хогвартс и просто констатируем факт – дела Грэма Поттера в Восточном Лондоне идут совсем плохо. Удивительно, но менеджер каким-то образом (все-таки есть доля волшебства) пережил международную паузу и остался в кресле. В активе «молотобойцев» 3 очка после 4 туров.

  • Последние три игры:
  • ВХЮ – Тоттенхэм 0:3
  • Ноттингем Форест – ВХЮ 0:3
  • Вулверхэмптон – ВХЮ 3:2

«Кристал Пэлас»

«Орлы» под руководством Оливера Гласнера продолжают летать высоко (как для себя). «Пэлас» вновь подтверждает реноме одной из самых неуступчивых команд в АПЛ, а британская пресса уже записывает Гласнера в кандидаты на должность менеджера «МЮ».

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 («орлы» выиграли по пенальти)
  • Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0
  • Астон Вилла – Кристал Пэлас 0:3

Очные встречи:

  • ВХЮ – Пэлас 0:2
  • Пэлас – ВХЮ 0:2
  • Пэлас – ВХЮ 3:1

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас»

«Орлы» находятся в куда лучшем положении и могут рассчитывать на полновесные три очка в матче с переживающим кризис оппонентом. Считаем, что парни Гласнера добьются своего в традиционном для себя консервативном стиле.

Прогноз: победа «Пэлас» и ТМ 3,5. Кеф – 3.20. Прогноз на счет – 0:2.

3.20
Победа «Пэлас» и ТМ 3,5
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Вест Хэм
