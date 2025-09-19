20 сентября 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. На стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» попробует разжиться очками в игре с «Лидсом».

«Вулверхэмптон»

«Волки» – главное разочарование первого месяца сезона в АПЛ наряду со своими соседями по Милдэндс «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» проиграл 4 из 4 и логично, что именно команда Витора Перейры осела на последнем месте в таблице.

Последние три игры:

Ньюкасл – Вулверхэмптон 1:0

Вулверхэмптон – Эвертон 2:3

Вулверхэмптон – Вест Хэм 3:2 (Кубок Лиги)

«Лидс»

«Павлины» набрали четыре балла, что можно считать не так им уж и плохим результатом. Единственный «срыв» пришелся на выездной матч с «Арсеналом» (0:5). Вдвойне странно, что на фоне не самого плохого старта поползли слухи о скорой отставке Даниэля Фарке – тренера, который пользуется уважением игроков.

Последние три игры:

Фулхэм – Лидс 1:0

Лидс – Ньюкасл 0:0

Шеффилд Уэнсдей – Лидс 1:1 («совы» выиграли по пенальти, Кубок Лиги)

Очные встречи:

Вулверхэмптон – Лидс 2:4

Вулверхэмптон – Лидс 1:0

Лидс – Вулвелхэмптон 2:1

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Лидс»

В прошлом туре «волки» смотрелись значительно лучше в Ньюкасле и, похоже, международная пауза пошла команде Перейры на пользу. У них было время проанализировать ошибки и сделать выводы. Считаем, что «вулвз» возьмут свои первые очки в ближайшую субботу.

Прогноз: победа «Вулверхэмптона» с форой 0, кеф – 1.84. Прогноз на счет – 2:1.