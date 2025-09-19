Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00

19 сентября 2025 10:05
Пари НН - Ахмат
20 сент. 2025, суббота 14:30 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Прогноз – счет 1:1
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 20-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Игра состоится в Саранске, начало – в 14:30 (мск).

«Пари НН»

Команда Алексея Шпилевского находится на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, набрав 6 очков. «Пари НН» добыл 2 победы и потерпел 6 поражений, разница мячей – 7:15.

Последние результаты «Пари НН»:

  • 16.09.25 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 1:2 Кубок России
  • 13.09.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 3:1 РПЛ;
  • 30.08.25 «Зенит» – «Пари НН» – 2:0 РПЛ.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 9 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Станислава Черчесова добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 9:10.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

  • 17.09.25 «Зенит» – «Ахмат» – 2:1 Кубок России;
  • 13.09.25 «Ахмат» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
  • 30.08.25 «Ростов» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ.

Очные встречи

  • 26.04.25 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:0 РПЛ;
  • 03.11.24 «Ахмат» – «Пари НН» – 0:2 РПЛ;
  • 19.09.24 «Пари НН» – «Ахмат» – 1:2 Кубок России;
  • 31.07.24 «Ахмат» – «Пари НН» – 4:0 Кубок России;
  • 28.04.24 «Ахмат» – «Пари НН» – 5:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Ахмат»

«Ахмат» под руководством Черчесова улучшил качество игры. Нижегородцы на день раньше провели свой кубковый матч и должны выглядеть свежее. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Прогноз – счет 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Ахмат Пари НН
