«Генчлербирлиги» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

19 сентября 2025 10:05
Генчлербирлиги - Эюпспор
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
20 сентября в 6-м туре Суперлиги Турции «Генчлербирлиги» на своeм поле примет «Эюпспор». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока далеки от оптимальных кондиций. Для хозяев это шанс прервать серию поражений, а для гостей – возможность набрать важные очки и вырваться из зоны риска.

«Генчлербирлиги»

Клуб стартовал в новом сезоне крайне неудачно, проиграв все пять матчей чемпионата. Команда замыкает таблицу с нулeм очков и имеет одну из худших оборон в лиге. За этот отрезок «Генчлербирлиги» пропустил 9 голов и лишь трижды поражал ворота соперников. При этом матчи с середняками показали, что команда борется до конца, но пока не хватает качества в завершающей стадии. Средняя результативность – 0.6 гола за игру, а пропускают хозяева почти дважды за матч.

«Эюпспор»

Дебютант лиги набрал 4 очка и пока занимает 14-е место. Команда уверенно действовала против «Аланьяспора» (2:1) и сумела взять ничью с «Истанбулом». Однако поражения от «Галатасарая» и «Бешикташа» вновь продемонстрировали проблемы в обороне: 9 пропущенных мячей за 5 туров. Средняя результативность «Эюпспора» составляет 0.8 гола за матч, и при этом клуб регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в среднем 1.8 мяча. В гостях команда играет слабо – серия без побед длится уже 5 матчей.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • Проигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в каждом из 7 последних матчей.
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру.

«Эюпспор»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Суперлиги.
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей.
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру.

Прогноз на матч

Обе команды испытывают большие трудности в обороне и нестабильны в атаке. «Генчлербирлиги» стремится прервать череду неудач, но игра в нападении у хозяев оставляет много вопросов. «Эюпспор» смотрится чуть сильнее, но и он крайне уязвим при контратаках. На фоне слабых оборон логично ожидать осторожного начала и небольшого количества моментов, но характер матча может измениться ближе к концу, когда команды постараются вырвать результат.

Ставка на низкую результативность выглядит оправданной, а также стоит рассмотреть вариант с двойным шансом гостей, которые выглядят более собранными.

Рекомендации для ставок

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • «Эюпспор» не проиграет (X2) – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Эюпспор Генчлербирлиги
