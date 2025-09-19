20 сентября на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» примет «Аль-Фат». Хозяева стартовали в сезоне с осторожной игрой и делают ставку на дисциплину в обороне, тогда как гости больше полагаются на атакующий стиль, но при этом нередко теряют надeжность сзади.

«Аль-Хазм»

Команда в предыдущем туре уступила «Аль-Шабабу» 0:1, но до этого показывала стабильные результаты, играя надeжно в защите и достаточно продуктивно в атаке. В последних пяти встречах «Аль-Хазм» забил 9 голов и пропустил всего 3, что указывает на хороший баланс между линиями. Важным фактором можно считать результативность дома – клуб забивает в 5 из 7 последних матчей, что подтверждает умение использовать свои шансы.

«Аль-Фат»

Соперник начал чемпионат с поражений от «Аль-Иттихада» (2:4) и «Аль-Фейхи» (1:2), что показало проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Фат» пропустил 12 мячей – в среднем по 2.4 за игру, однако сам коллектив атакует неплохо, забив 10 голов за этот же отрезок. Команда отличается активной игрой впереди и в 5 матчах подряд обязательно забивает, но при этом уязвима в защите, что даeт соперникам шансы.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Средний показатель пропущенных – 0.60 за игру.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

В 5 последних встречах – 1.80 гола в среднем.

«Аль-Фат»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Средний показатель голов – 2.00 за игру.

Пропускает в 3 последних матчах подряд.

В последних 5 встречах пропускает 2.40 за игру.

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре с разными сильными сторонами: «Аль-Хазм» делает упор на крепкую оборону, «Аль-Фат» же полагается на атаку. Учитывая статистику, стоит ожидать результативный матч. Вероятность голов с обеих сторон велика, ведь хозяева регулярно забивают дома, а гости не уходят с поля без гола уже пять матчей подряд. Однако слабая игра «Аль-Фата» в обороне повышает шансы «Аль-Хазма» на положительный исход.

Рекомендации для ставок