«Аль-Хазм» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

19 сентября 2025 9:20
Аль-Хазм - Аль-Фат
20 сент. 2025, суббота 18:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1.75
Обе команды забьют
20 сентября на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» примет «Аль-Фат». Хозяева стартовали в сезоне с осторожной игрой и делают ставку на дисциплину в обороне, тогда как гости больше полагаются на атакующий стиль, но при этом нередко теряют надeжность сзади.

«Аль-Хазм»

Команда в предыдущем туре уступила «Аль-Шабабу» 0:1, но до этого показывала стабильные результаты, играя надeжно в защите и достаточно продуктивно в атаке. В последних пяти встречах «Аль-Хазм» забил 9 голов и пропустил всего 3, что указывает на хороший баланс между линиями. Важным фактором можно считать результативность дома – клуб забивает в 5 из 7 последних матчей, что подтверждает умение использовать свои шансы.

«Аль-Фат»

Соперник начал чемпионат с поражений от «Аль-Иттихада» (2:4) и «Аль-Фейхи» (1:2), что показало проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Фат» пропустил 12 мячей – в среднем по 2.4 за игру, однако сам коллектив атакует неплохо, забив 10 голов за этот же отрезок. Команда отличается активной игрой впереди и в 5 матчах подряд обязательно забивает, но при этом уязвима в защите, что даeт соперникам шансы.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Средний показатель пропущенных – 0.60 за игру.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В 5 последних встречах – 1.80 гола в среднем.

«Аль-Фат»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • Средний показатель голов – 2.00 за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд.
  • В последних 5 встречах пропускает 2.40 за игру.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фат
2 : 1
23.05.2024
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Хазм
2 : 0
07.12.2023
Аль-Фат

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре с разными сильными сторонами: «Аль-Хазм» делает упор на крепкую оборону, «Аль-Фат» же полагается на атаку. Учитывая статистику, стоит ожидать результативный матч. Вероятность голов с обеих сторон велика, ведь хозяева регулярно забивают дома, а гости не уходят с поля без гола уже пять матчей подряд. Однако слабая игра «Аль-Фата» в обороне повышает шансы «Аль-Хазма» на положительный исход.

Рекомендации для ставок

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Победа «Аль-Хазма» с форой (0) – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Обе команды забьют
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Хазм
Рекомендуем
