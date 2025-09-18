Введите ваш ник на сайте
«Аль-Кадисия» – «Халидж»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

18 сентября 2025 9:09
Аль-Кадисия - Халидж
19 сент. 2025, пятница 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе команды забьют


19 сентября на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» примет «Халидж». Обе команды подходят к встрече в хорошей атакующей форме, и матч обещает быть результативным.

«Аль-Кадисия»

После ничьей с «Аль-Хилалем» (2:2) хозяева подтвердили, что способны бороться даже с фаворитами лиги. Однако проблемой остается игра в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 10 мячей, а в среднем – 2 за игру. В то же время атака выглядит неплохо: 8 голов за тот же отрезок, что позволяет рассчитывать на голы и в этой встрече. «Аль-Кадисия» отличается стабильностью на своем поле и забивает в трех матчах подряд.

«Халидж»

Гости начали сезон ярко: победа над «Аль-Фейхой» (3:0) и крупная виктория над «Аль-Шабабом» (4:1). В последних пяти матчах команда забила 11 мячей, показывая среднюю результативность 2.2 гола за встречу. Однако оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных голов за те же игры. «Аль-Халидж» умеет использовать быстрые атаки и стандарты, что делает его опасным соперником, но команда часто допускает ошибки в защите.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних игр в лиге

«Халидж»

  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 14 из 16 последних встреч

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
1 : 1
23.04.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
29.11.2024
Халидж

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в боевой форме, делая акцент на атакующие действия. «Аль-Кадисия» имеет слабые места в обороне, но стабильно забивает дома. «Аль-Халидж» также демонстрирует высокую результативность, но уязвим в защите. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Наибольшая вероятность у сценария, где обе команды отличатся, а матч будет достаточно динамичным.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.82

2.05
Обе команды забьют

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Кадисия
