19 сентября на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» примет «Халидж». Обе команды подходят к встрече в хорошей атакующей форме, и матч обещает быть результативным.

«Аль-Кадисия»

После ничьей с «Аль-Хилалем» (2:2) хозяева подтвердили, что способны бороться даже с фаворитами лиги. Однако проблемой остается игра в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 10 мячей, а в среднем – 2 за игру. В то же время атака выглядит неплохо: 8 голов за тот же отрезок, что позволяет рассчитывать на голы и в этой встрече. «Аль-Кадисия» отличается стабильностью на своем поле и забивает в трех матчах подряд.

«Халидж»

Гости начали сезон ярко: победа над «Аль-Фейхой» (3:0) и крупная виктория над «Аль-Шабабом» (4:1). В последних пяти матчах команда забила 11 мячей, показывая среднюю результативность 2.2 гола за встречу. Однако оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных голов за те же игры. «Аль-Халидж» умеет использовать быстрые атаки и стандарты, что делает его опасным соперником, но команда часто допускает ошибки в защите.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Забивает в среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

Забивает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 последних игр в лиге

«Халидж»

Забивает в среднем 2.2 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 14 из 16 последних встреч

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в боевой форме, делая акцент на атакующие действия. «Аль-Кадисия» имеет слабые места в обороне, но стабильно забивает дома. «Аль-Халидж» также демонстрирует высокую результативность, но уязвим в защите. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Наибольшая вероятность у сценария, где обе команды отличатся, а матч будет достаточно динамичным.

Рекомендованные ставки