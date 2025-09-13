14 сентября во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 5 тура Премьер-лиги Украины, где «Карпаты» примут «СК Полтаву». Обе команды находятся в нижней части таблицы и постараются использовать очную встречу как шанс поправить своe турнирное положение.

«Карпаты»

Львовский клуб стартовал неудачно, набрав лишь три очка в четырeх турах и расположившись на 15-й позиции. В последнем туре «Карпаты» сыграли вничью с «Кудровкой» (2:2), показав привычное сочетание активности впереди и проблем в обороне. Команда регулярно забивает, оформив 14 голов в пяти последних встречах, но одновременно пропускает почти в каждом матче – восемь раз за тот же отрезок. Лидером атаки остаeтся Игорь Краснопир, оформивший три мяча. Главная задача тренерского штаба – наладить баланс между атакой и защитой, ведь результативность не компенсирует частые провалы в обороне.

«СК Полтава»

Дебютант лиги также набрал всего три очка и занимает 14-е место. В прошлом туре команда уступила «Заре» (1:4), вновь подтвердив слабость обороны. При этом «СК Полтава» стабильно забивает: девять голов в пяти встречах – достойный показатель для новичка турнира. Лидером стал Александр Онищенко, отметившийся тремя мячами в первых турах. Однако оборона остаeтся самым слабым звеном: 10 пропущенных мячей за пять игр и серия из трeх матчей подряд с пропущенными голами.

Факты о командах

«Карпаты»

3 очка после 4 туров, 15-е место

Играют вничью три тура подряд

В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивают в 4 последних матчах подряд

«СК Полтава»

3 очка после 4 туров, 14-е место

Забивает в 8 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

10 пропущенных голов за 5 игр

Прогноз на матч «Карпаты» – «СК Полтава»

Обе команды демонстрируют схожую тенденцию – активны впереди, но нестабильны в обороне. «Карпаты» имеют более сыгранный состав и домашний фактор, что повышает их шансы, однако «СК Полтава» тоже стабильно поражает ворота соперников. С высокой вероятностью матч получится результативным, с обменом голами и возможностью пробития верхнего тотала.

Рекомендации