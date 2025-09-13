Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карпаты» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

13 сентября 2025 10:34
Карпаты - Полтава
14 сент. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе команды забьют
Сделать ставку

14 сентября во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 5 тура Премьер-лиги Украины, где «Карпаты» примут «СК Полтаву». Обе команды находятся в нижней части таблицы и постараются использовать очную встречу как шанс поправить своe турнирное положение.

«Карпаты»

Львовский клуб стартовал неудачно, набрав лишь три очка в четырeх турах и расположившись на 15-й позиции. В последнем туре «Карпаты» сыграли вничью с «Кудровкой» (2:2), показав привычное сочетание активности впереди и проблем в обороне. Команда регулярно забивает, оформив 14 голов в пяти последних встречах, но одновременно пропускает почти в каждом матче – восемь раз за тот же отрезок. Лидером атаки остаeтся Игорь Краснопир, оформивший три мяча. Главная задача тренерского штаба – наладить баланс между атакой и защитой, ведь результативность не компенсирует частые провалы в обороне.

«СК Полтава»

Дебютант лиги также набрал всего три очка и занимает 14-е место. В прошлом туре команда уступила «Заре» (1:4), вновь подтвердив слабость обороны. При этом «СК Полтава» стабильно забивает: девять голов в пяти встречах – достойный показатель для новичка турнира. Лидером стал Александр Онищенко, отметившийся тремя мячами в первых турах. Однако оборона остаeтся самым слабым звеном: 10 пропущенных мячей за пять игр и серия из трeх матчей подряд с пропущенными голами.

Факты о командах

«Карпаты»

  • 3 очка после 4 туров, 15-е место
  • Играют вничью три тура подряд
  • В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивают в 4 последних матчах подряд

«СК Полтава»

  • 3 очка после 4 туров, 14-е место
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 10 пропущенных голов за 5 игр

Прогноз на матч «Карпаты» – «СК Полтава»

Обе команды демонстрируют схожую тенденцию – активны впереди, но нестабильны в обороне. «Карпаты» имеют более сыгранный состав и домашний фактор, что повышает их шансы, однако «СК Полтава» тоже стабильно поражает ворота соперников. С высокой вероятностью матч получится результативным, с обменом голами и возможностью пробития верхнего тотала.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.70
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Полтава Карпаты
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 