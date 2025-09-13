14 сентября во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 5 тура Премьер-лиги Украины, где «Карпаты» примут «СК Полтаву». Обе команды находятся в нижней части таблицы и постараются использовать очную встречу как шанс поправить своe турнирное положение.
«Карпаты»
Львовский клуб стартовал неудачно, набрав лишь три очка в четырeх турах и расположившись на 15-й позиции. В последнем туре «Карпаты» сыграли вничью с «Кудровкой» (2:2), показав привычное сочетание активности впереди и проблем в обороне. Команда регулярно забивает, оформив 14 голов в пяти последних встречах, но одновременно пропускает почти в каждом матче – восемь раз за тот же отрезок. Лидером атаки остаeтся Игорь Краснопир, оформивший три мяча. Главная задача тренерского штаба – наладить баланс между атакой и защитой, ведь результативность не компенсирует частые провалы в обороне.
«СК Полтава»
Дебютант лиги также набрал всего три очка и занимает 14-е место. В прошлом туре команда уступила «Заре» (1:4), вновь подтвердив слабость обороны. При этом «СК Полтава» стабильно забивает: девять голов в пяти встречах – достойный показатель для новичка турнира. Лидером стал Александр Онищенко, отметившийся тремя мячами в первых турах. Однако оборона остаeтся самым слабым звеном: 10 пропущенных мячей за пять игр и серия из трeх матчей подряд с пропущенными голами.
Факты о командах
«Карпаты»
- 3 очка после 4 туров, 15-е место
- Играют вничью три тура подряд
- В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Забивают в 4 последних матчах подряд
«СК Полтава»
- 3 очка после 4 туров, 14-е место
- Забивает в 8 последних матчах
- В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- 10 пропущенных голов за 5 игр
Прогноз на матч «Карпаты» – «СК Полтава»
Обе команды демонстрируют схожую тенденцию – активны впереди, но нестабильны в обороне. «Карпаты» имеют более сыгранный состав и домашний фактор, что повышает их шансы, однако «СК Полтава» тоже стабильно поражает ворота соперников. С высокой вероятностью матч получится результативным, с обменом голами и возможностью пробития верхнего тотала.
Рекомендации
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95