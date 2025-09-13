14 сентября на стадионе «Арена Гарибальди – Стадио Ромео Анконетани» состоится матч 3 тура Серии А, где «Пиза» примет «Удинезе». Хозяева стараются закрепиться в элите и делают ставку на надeжную игру в обороне, тогда как гости демонстрируют хорошую форму и уже доказали, что способны брать очки у лидеров. Матч обещает быть напряжeнным и интересным для ставок.

«Пиза»

Новичок Серии А показывает сдержанную игру, делая упор на дисциплину и плотность в защите. В прошлом туре «Пиза» достойно сдерживала «Рому», но уступила 0:1. Команда пока не имеет серьeзных проблем с обороной: всего пять пропущенных голов за последние пять игр. В атаке коллектив действует осторожно – четыре забитых мяча за этот же период, что указывает на низкую результативность. Однако дома «Пиза» традиционно цепляется за очки, не проиграв в пяти из семи последних матчей.

«Удинезе»

Команда из Удине демонстрирует уверенный старт сезона. В предыдущем туре «Удинезе» на выезде обыграл «Интер» 2:1, что стало главным сюрпризом тура. Коллектив стабильно забивает: десять матчей подряд с голами и восемь мячей за последние пять игр. При этом оборона выглядит достаточно надeжной – лишь три пропущенных за тот же отрезок. У «Удинезе» прослеживается баланс: уверенная игра в атаке, дисциплинированная оборона и умение контролировать ход встречи.

Факты о командах

«Пиза»

0 очков после 2 туров Серии А

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

5 пропущенных голов за последние 5 игр

«Удинезе»

4 очка после 2 туров, победа над «Интером»

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах Серии А

Прогноз на матч «Пиза» – «Удинезе»

Хозяева будут делать акцент на осторожную игру и плотность в защите, но атакующий потенциал «Удинезе» вряд ли позволит им удержать ворота сухими. «Удинезе» выглядит более сбалансированным и в хорошем тонусе после победы над «Интером». «Пиза» может забить, учитывая, что соперник пропускает регулярно, но преимущество в классе и организации игры должно быть на стороне гостей. Наиболее вероятный сценарий – результативный матч с голами обеих команд и преимуществом «Удинезе».

Рекомендованные ставки