«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

13 сентября 2025 9:29
Пиза - Удинезе
14 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
14 сентября на стадионе «Арена Гарибальди – Стадио Ромео Анконетани» состоится матч 3 тура Серии А, где «Пиза» примет «Удинезе». Хозяева стараются закрепиться в элите и делают ставку на надeжную игру в обороне, тогда как гости демонстрируют хорошую форму и уже доказали, что способны брать очки у лидеров. Матч обещает быть напряжeнным и интересным для ставок.

«Пиза»

Новичок Серии А показывает сдержанную игру, делая упор на дисциплину и плотность в защите. В прошлом туре «Пиза» достойно сдерживала «Рому», но уступила 0:1. Команда пока не имеет серьeзных проблем с обороной: всего пять пропущенных голов за последние пять игр. В атаке коллектив действует осторожно – четыре забитых мяча за этот же период, что указывает на низкую результативность. Однако дома «Пиза» традиционно цепляется за очки, не проиграв в пяти из семи последних матчей.

«Удинезе»

Команда из Удине демонстрирует уверенный старт сезона. В предыдущем туре «Удинезе» на выезде обыграл «Интер» 2:1, что стало главным сюрпризом тура. Коллектив стабильно забивает: десять матчей подряд с голами и восемь мячей за последние пять игр. При этом оборона выглядит достаточно надeжной – лишь три пропущенных за тот же отрезок. У «Удинезе» прослеживается баланс: уверенная игра в атаке, дисциплинированная оборона и умение контролировать ход встречи.

Факты о командах

«Пиза»

  • 0 очков после 2 туров Серии А
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • 5 пропущенных голов за последние 5 игр

«Удинезе»

  • 4 очка после 2 туров, победа над «Интером»
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах Серии А

Прогноз на матч «Пиза» – «Удинезе»

Хозяева будут делать акцент на осторожную игру и плотность в защите, но атакующий потенциал «Удинезе» вряд ли позволит им удержать ворота сухими. «Удинезе» выглядит более сбалансированным и в хорошем тонусе после победы над «Интером». «Пиза» может забить, учитывая, что соперник пропускает регулярно, но преимущество в классе и организации игры должно быть на стороне гостей. Наиболее вероятный сценарий – результативный матч с голами обеих команд и преимуществом «Удинезе».

Рекомендованные ставки

  • Удинезе победит – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Удинезе Пиза
