14 сентября на «Боруссия-Парке» пройдeт матч 3 тура Бундеслиги, где «Боруссия Менхенгладбах» примет «Вердер». Оба коллектива начали сезон с проблемами, но при этом показывают характерные черты: хозяева умеют находить моменты в атаке, а гости играют открыто и пропускают много голов. Игра обещает быть результативной и может подарить зрителям яркое зрелище.
«Боруссия Менхенгладбах»
Команда из Менхенгладбаха испытывает сложности в национальном первенстве: серия без побед в чемпионате уже насчитывает девять матчей. В последнем туре «Боруссия» уступила «Штутгарту» 0:1, однако при этом клуб остаeтся результативным – забивает в четырeх турах подряд. За последние пять игр команда оформила семь голов и пропустила пять, что говорит о достаточно сбалансированной статистике. Проблема заключается в нестабильности и недостаточной реализации моментов, но атакующая линия регулярно находит свои шансы.
«Вердер»
Команда из Бремена также нестабильна, но демонстрирует атакующий настрой. В последнем туре «Вердер» сыграл вничью с «Байером» 3:3, показав, что умеет навязать борьбу даже сильным соперникам. Коллектив стабильно забивает в трeх турах подряд, но при этом оборона проваливается – 12 пропущенных голов за пять последних встреч. Такая уязвимость в защите становится главным фактором, мешающим набирать очки. В атаке команда действует разнообразно, однако слишком часто оставляет соперникам пространство для быстрых атак.
Факты о командах
«Боруссия Менхенгладбах»
- Серия из 9 матчей без побед в Бундеслиге
- Забивает в 4 последних турах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- 7 голов за 5 последних встреч
«Вердер»
- Не выигрывает в последних турах чемпионата
- Пропускает во всех 3 матчах Бундеслиги сезона
- В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
- 12 пропущенных мячей за 5 встреч
Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»
С учeтом текущей формы обеих команд можно ожидать динамичную и результативную встречу. «Боруссия» играет дома и будет стремиться прервать неудачную серию, что заставит хозяев действовать первым номером. «Вердер» способен навязать борьбу, но его оборона остаeтся слишком уязвимой. Обе команды имеют системные проблемы в защите и при этом стабильно забивают. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и высокая результативность. Однако за счeт домашнего поля и более надeжной обороны у «Боруссии» чуть больше шансов добиться положительного результата.
Рекомендованные ставки
- «Боруссия Менхенгладбах» не проиграет – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70