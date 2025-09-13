14 сентября на «Боруссия-Парке» пройдeт матч 3 тура Бундеслиги, где «Боруссия Менхенгладбах» примет «Вердер». Оба коллектива начали сезон с проблемами, но при этом показывают характерные черты: хозяева умеют находить моменты в атаке, а гости играют открыто и пропускают много голов. Игра обещает быть результативной и может подарить зрителям яркое зрелище.

«Боруссия Менхенгладбах»

Команда из Менхенгладбаха испытывает сложности в национальном первенстве: серия без побед в чемпионате уже насчитывает девять матчей. В последнем туре «Боруссия» уступила «Штутгарту» 0:1, однако при этом клуб остаeтся результативным – забивает в четырeх турах подряд. За последние пять игр команда оформила семь голов и пропустила пять, что говорит о достаточно сбалансированной статистике. Проблема заключается в нестабильности и недостаточной реализации моментов, но атакующая линия регулярно находит свои шансы.

«Вердер»

Команда из Бремена также нестабильна, но демонстрирует атакующий настрой. В последнем туре «Вердер» сыграл вничью с «Байером» 3:3, показав, что умеет навязать борьбу даже сильным соперникам. Коллектив стабильно забивает в трeх турах подряд, но при этом оборона проваливается – 12 пропущенных голов за пять последних встреч. Такая уязвимость в защите становится главным фактором, мешающим набирать очки. В атаке команда действует разнообразно, однако слишком часто оставляет соперникам пространство для быстрых атак.

Факты о командах

«Боруссия Менхенгладбах»

Серия из 9 матчей без побед в Бундеслиге

Забивает в 4 последних турах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

7 голов за 5 последних встреч

«Вердер»

Не выигрывает в последних турах чемпионата

Пропускает во всех 3 матчах Бундеслиги сезона

В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

12 пропущенных мячей за 5 встреч

Личные встречи 48% (16) 33% (11) 18% (6) 74 Забитых мячей 53 2.24 В среднем за матч 1.61 5:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 26 тур Вердер 2 : 4 Боруссия М Германия. Бундеслига, 9 тур Боруссия М 4 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 32 тур Вердер 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия М 2 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 2 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 8 тур Вердер 5 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 34 тур Вердер 2 : 4 Боруссия М Германия. Бундеслига, 17 тур Боруссия М 1 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 28 тур Вердер 0 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 11 тур Боруссия М 3 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 28 тур Боруссия М 1 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 11 тур Вердер 1 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 2 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 8 тур Вердер 0 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 20 тур Вердер 0 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия М 4 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 20 тур Боруссия М 5 : 1 Вердер Германия. Кубок, 1/8 финала Боруссия М 3 : 4 Вердер Германия. Бундеслига, 3 тур Вердер 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 33 тур Вердер 0 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия М 4 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 21 тур Вердер 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 4 тур Боруссия М 4 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 1 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 8 тур Вердер 4 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Вердер 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 5 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 26 тур Вердер 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 9 тур Боруссия М 1 : 4 Вердер Германия. Бундеслига, 20 тур Боруссия М 4 : 3 Вердер Германия. Бундеслига, 3 тур Вердер 3 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 20 тур Вердер 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия М 3 : 2 Вердер

Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»

С учeтом текущей формы обеих команд можно ожидать динамичную и результативную встречу. «Боруссия» играет дома и будет стремиться прервать неудачную серию, что заставит хозяев действовать первым номером. «Вердер» способен навязать борьбу, но его оборона остаeтся слишком уязвимой. Обе команды имеют системные проблемы в защите и при этом стабильно забивают. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и высокая результативность. Однако за счeт домашнего поля и более надeжной обороны у «Боруссии» чуть больше шансов добиться положительного результата.

