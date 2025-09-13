Введите ваш ник на сайте
«Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

13 сентября 2025 9:01
Боруссия М - Вердер
14 сент. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Боруссия Менхенгладбах» не проиграет
Сделать ставку

14 сентября на «Боруссия-Парке» пройдeт матч 3 тура Бундеслиги, где «Боруссия Менхенгладбах» примет «Вердер». Оба коллектива начали сезон с проблемами, но при этом показывают характерные черты: хозяева умеют находить моменты в атаке, а гости играют открыто и пропускают много голов. Игра обещает быть результативной и может подарить зрителям яркое зрелище.

«Боруссия Менхенгладбах»

Команда из Менхенгладбаха испытывает сложности в национальном первенстве: серия без побед в чемпионате уже насчитывает девять матчей. В последнем туре «Боруссия» уступила «Штутгарту» 0:1, однако при этом клуб остаeтся результативным – забивает в четырeх турах подряд. За последние пять игр команда оформила семь голов и пропустила пять, что говорит о достаточно сбалансированной статистике. Проблема заключается в нестабильности и недостаточной реализации моментов, но атакующая линия регулярно находит свои шансы.

«Вердер»

Команда из Бремена также нестабильна, но демонстрирует атакующий настрой. В последнем туре «Вердер» сыграл вничью с «Байером» 3:3, показав, что умеет навязать борьбу даже сильным соперникам. Коллектив стабильно забивает в трeх турах подряд, но при этом оборона проваливается – 12 пропущенных голов за пять последних встреч. Такая уязвимость в защите становится главным фактором, мешающим набирать очки. В атаке команда действует разнообразно, однако слишком часто оставляет соперникам пространство для быстрых атак.

Факты о командах

«Боруссия Менхенгладбах»

  • Серия из 9 матчей без побед в Бундеслиге
  • Забивает в 4 последних турах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 голов за 5 последних встреч

«Вердер»

  • Не выигрывает в последних турах чемпионата
  • Пропускает во всех 3 матчах Бундеслиги сезона
  • В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 12 пропущенных мячей за 5 встреч

Личные встречи
48% (16)
33% (11)
18% (6)
74
Забитых мячей
53
2.24
В среднем за матч
1.61
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
2 : 4
15.03.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
4 : 1
03.11.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
2 : 2
04.05.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 2
15.12.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 2
17.03.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
5 : 1
01.10.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
2 : 4
22.05.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
1 : 0
19.01.2021
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0 : 0
26.05.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
3 : 1
10.11.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 1
07.04.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
1 : 3
10.11.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 2
02.03.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
0 : 2
15.10.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
0 : 1
11.02.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
4 : 1
17.09.2016
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
5 : 1
05.02.2016
Вердер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
3 : 4
15.12.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
2 : 1
30.08.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0 : 2
16.05.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
4 : 1
17.12.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 1
15.02.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
4 : 1
31.08.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
1 : 1
09.03.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
4 : 0
20.10.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
2 : 2
10.04.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
5 : 0
19.11.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 1
12.03.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
1 : 4
23.10.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
4 : 3
30.01.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3 : 0
23.08.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
1 : 1
14.02.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
3 : 2
30.08.2008
Вердер
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»

С учeтом текущей формы обеих команд можно ожидать динамичную и результативную встречу. «Боруссия» играет дома и будет стремиться прервать неудачную серию, что заставит хозяев действовать первым номером. «Вердер» способен навязать борьбу, но его оборона остаeтся слишком уязвимой. Обе команды имеют системные проблемы в защите и при этом стабильно забивают. Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и высокая результативность. Однако за счeт домашнего поля и более надeжной обороны у «Боруссии» чуть больше шансов добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • «Боруссия Менхенгладбах» не проиграет – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

1.75
«Боруссия Менхенгладбах» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Вердер Боруссия М
