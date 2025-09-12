Введите ваш ник на сайте
«МЛ Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

12 сентября 2025 10:39
МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ
13 сент. 2025, суббота 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
В центральном матче 21-го тура Высшей лиги Беларуси лидер турнира «МЛ Витебск» принимает пятую команду чемпионата – «Торпедо-БелАЗ». Обе команды демонстрируют стабильную форму, однако турнирные задачи и текущая динамика могут повлиять на сценарий предстоящего поединка.

«МЛ Витебск»

Команда уверенно лидирует в таблице, набрав 52 очка за 20 туров. В активе – 16 побед, лучшая разница мячей (+28) и внушительная беспроигрышная серия из 20 матчей. В последних пяти турах «МЛ Витебск» забил 8 голов и пропустил 6. Особенно впечатляет игра в атаке – команда регулярно создает моменты и стабильно реализует их. Несмотря на поражение в недавнем товарищеском матче против «Спартака», в официальных матчах «МЛ Витебск» сохраняет высокий уровень организации и результативности. Лидером нападения остаeтся Никита Баранок, забивший 4 мяча в 17 матчах.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы проводят неплохой сезон, находясь на пятой строчке с 34 очками. В последних трeх матчах они не проигрывают, и команда постепенно восстанавливается после серии неудач. При этом оборонительные проблемы по-прежнему актуальны – в пяти последних турах «Торпедо-БелАЗ» пропустил 10 мячей. Тем не менее в атаке команда действует уверенно – 7 голов за 5 туров, стабильный вклад вносит Павел Седько, забивший 10 мячей в 23 играх. Даже несмотря на товарищеское поражение от «Локомотива», в официальных матчах команда не сбавляет темп.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает 20 матчей подряд в чемпионате
  • 16 побед – лучший результат в турнире
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 турах: 8 голов забито, 6 – пропущено

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 турах: 7 голов забито, 10 – пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем – 1.40 гола за игру (последние 5 туров)

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
МЛ Витебск
0 : 1
08.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
27.04.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
16.04.2025
МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»

Ожидается зрелищный матч с обоюдоострой игрой в атаке. «МЛ Витебск» стабильно набирает очки и демонстрирует высокую результативность, но и пропускает почти в каждом туре. У «Торпедо-БелАЗ» также имеются проблемы в обороне, но в атаке команда регулярно отличается. Соперники в хорошей форме, что даeт основания ожидать открытый футбол. В этом контексте ставка на тотал больше и голы обеих команд выглядит обоснованной, при этом хозяева остаются фаворитами встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – 1.72
  • МЛ Витебск забьет больше 1 гола – 2.00

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ МЛ Витебск
