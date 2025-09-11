Введите ваш ник на сайте
«Арсенал Дзержинск» – «Славия Мозырь»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

11 сентября 2025 10:18
Арсенал - Славия-Мозырь
12 сент. 2025, пятница 20:15 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1.72
Победа «Славии Мозырь»
12 сентября в рамках 21 тура чемпионата Беларуси «Арсенал Дзержинск» примет одного из лидеров сезона – «Славию Мозырь». Команды подходят к матчу с разной динамикой: хозяева продолжают серию без побед, а гости уверенно держатся в лидирующей группе, регулярно набирая очки.

«Арсенал Дзержинск»

Коллектив из Дзержинска показывает нестабильные результаты и после 19 туров располагается лишь на 11-м месте с 21 очком. В последних пяти матчах команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Особенно тревожит слабая игра в обороне: 7 пропущенных голов за этот период (в среднем 1.40 за игру), при этом команда пропускает в каждом из последних четырeх туров.Атака также не демонстрирует высокой эффективности: 4 забитых мяча в пяти играх и средний показатель 0.80. При этом «Арсенал Дзержинск» всe же способен навязать борьбу – он забивает в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир – Александр Французов с 5 голами в 15 встречах.

«Славия Мозырь»

Второе место в таблице и 41 очко после 20 туров подтверждают статус «Славии» как одного из главных претендентов на чемпионство. Команда демонстрирует отличную форму, выиграв три из пяти последних матчей, при этом не проигрывая в 14 из 16 предыдущих.Особую угрозу представляет атакующая линия – 8 мячей в 5 играх, при среднем показателе 1.60. «Славия» стабильно забивает на протяжении 12 матчей подряд, а еe лидер Андрей Соловей набрал уже 12 голов в 22 матчах. В обороне тоже уверенность: 5 пропущенных мячей за последние пять игр, при среднем значении 1.00.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в каждом из последних 4 матчей
  • В среднем забивает 0.80 и пропускает 1.40 за игру в последних 5 турах
  • Французов – 5 голов в 15 матчах

«Славия Мозырь»

  • Не проигрывает в 14 из 16 матчей
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитых и 1.00 пропущенных за матч в последних 5 играх
  • Соловей – 12 голов в 22 матчах

Личные встречи
20% (1)
60% (3)
20% (1)
6
Забитых мячей
8
1.2
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
22.10.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Арсенал
3 : 2
26.06.2022
Славия-Мозырь

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Славия Мозырь»

Форма команд говорит в пользу гостей. «Славия Мозырь» стабильно демонстрирует высокие показатели как в атаке, так и в обороне, а «Арсенал» явно испытывает трудности, особенно в защите. При этом команда из Дзержинска регулярно отличалась голами даже в проигрышных матчах. С учетом атакующего потенциала гостей и слабости обороны хозяев, ожидаем результативную встречу с преимуществом «Славии».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.72
Победа «Славии Мозырь»
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Арсенал
