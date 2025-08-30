Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» - «Майнц»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.09

30 августа 2025 16:31
Вольфсбург - Майнц
31 авг. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
2.09
Победа «Вольфсбурга»
31 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» на своем поле сыграет с «Майнцем».

«Вольфсбург»

«Волки» выдали качественный старт под началом молодого тренера Паула Симониса, добыв яркую победу в игре с «Хайденхаймом». У Симониса минимум опыта на высоком уровне, но он сходу начинает оправдывать выписанные ему авансы.

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
  • Хемелинген – Вольфсбург 0:9
  • Брайтон – Вольфсбург 2:1

«Майнц»

«Карнавальщики» провалились в первом туре Бундеслиги, но сумели пробиться в групповой этап Лиги конференций. После поражения в Тронхейме в игре с «Русенборгом», «Майнц» уверенно взял реванш на своем поле.

Последние три игры:

  • Майнц – Русенборг 4:1
  • Майнц – Кельн 0:1
  • Русенборг – Майнц 2:1

Очные встречи:

  • Майнц – Вольфсбург 2:2
  • Вольфсбург – Майнц 4:3
  • Вольфсбург – Майнц 1:3

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Майнц»

«Вольфсбург» выглядит неплохо подготовленным к сезону и готов решать серьезные задачи. Команда Симониса метит в еврокубки и попытается взять максимум в домашнем поединке с «Майнцем».

Прогноз: победа «Вольфсбурга», кеф – 2.09. Прогноз на точный счет – 2:0.

2.09
Победа «Вольфсбурга»
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Майнц Вольфсбург
