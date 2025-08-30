31 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» на своем поле сыграет с «Майнцем».
«Вольфсбург»
«Волки» выдали качественный старт под началом молодого тренера Паула Симониса, добыв яркую победу в игре с «Хайденхаймом». У Симониса минимум опыта на высоком уровне, но он сходу начинает оправдывать выписанные ему авансы.
Последние три игры:
- Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
- Хемелинген – Вольфсбург 0:9
- Брайтон – Вольфсбург 2:1
«Майнц»
«Карнавальщики» провалились в первом туре Бундеслиги, но сумели пробиться в групповой этап Лиги конференций. После поражения в Тронхейме в игре с «Русенборгом», «Майнц» уверенно взял реванш на своем поле.
Последние три игры:
- Майнц – Русенборг 4:1
- Майнц – Кельн 0:1
- Русенборг – Майнц 2:1
Очные встречи:
- Майнц – Вольфсбург 2:2
- Вольфсбург – Майнц 4:3
- Вольфсбург – Майнц 1:3
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Майнц»
«Вольфсбург» выглядит неплохо подготовленным к сезону и готов решать серьезные задачи. Команда Симониса метит в еврокубки и попытается взять максимум в домашнем поединке с «Майнцем».
Прогноз: победа «Вольфсбурга», кеф – 2.09. Прогноз на точный счет – 2:0.