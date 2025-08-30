30 августа 2025 12:32
Локомотив - Крылья Советов
31 авг. 2025, воскресенье 15:45 | Россия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 31 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 15:45 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова располагается на 3-й позиции в РПЛ, набрав 14 очков. «Локомотив» добыл 4 победы и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 16:9.
Последние результаты «Локомотива»:
- 28.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0 Кубок России;
- 23.08.25 «Локомотив» – «Ростов» – 3:3 РПЛ;
- 16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.
«Крылья Советов»
Самарцы набрали 8 очков и занимают 9-е место в таблице. Подопечные Магомеда Адиева добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:12.
Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:
- 27.08.25 «КС» – «Динамо» М – 0:0 Кубок России;
- 24.08.25 «КС» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;
- 16.08.25 «Ахмат» – «КС» – 3:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 28.03.25 «КС» – «Локомотив» – 5:1;
- 06.10.24 «Локомотив» – «КС» – 1:0;
- 25.11.23 «КС» – «Локомотив» – 3:3;
- 12.08.23 «Локомотив» – «КС» – 1:1;
- 14.05.23 «КС» – «Локомотив» – 1:1.
Прогноз на матч «Локомотив» – «КС»
Лишний день отдыха после кубковой игры не поможет гостям. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб