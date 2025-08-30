В воскресенье, 31 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 15:45 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 3-й позиции в РПЛ, набрав 14 очков. «Локомотив» добыл 4 победы и 2 раза сыграл вничью, разница мячей – 16:9.

Последние результаты «Локомотива»:

28.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0 Кубок России;

23.08.25 «Локомотив» – «Ростов» – 3:3 РПЛ;

16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.

«Крылья Советов»

Самарцы набрали 8 очков и занимают 9-е место в таблице. Подопечные Магомеда Адиева добыли 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:12.

Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

27.08.25 «КС» – «Динамо» М – 0:0 Кубок России;

24.08.25 «КС» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;

16.08.25 «Ахмат» – «КС» – 3:1 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

28.03.25 «КС» – «Локомотив» – 5:1;

06.10.24 «Локомотив» – «КС» – 1:0;

25.11.23 «КС» – «Локомотив» – 3:3;

12.08.23 «Локомотив» – «КС» – 1:1;

14.05.23 «КС» – «Локомотив» – 1:1.

Прогноз на матч «Локомотив» – «КС»

Лишний день отдыха после кубковой игры не поможет гостям. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.