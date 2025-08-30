В четвeртом туре Суперлиги Турции на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» сойдутся «Истанбул» и «Эюпспор». Обе команды начали сезон нестабильно, но обладают атакующим потенциалом, что обещает результативную игру. «Истанбул» продолжает участие в еврокубках, а «Эюпспор» адаптируется к уровню элиты.
«Истанбул»
Хозяева провели плотный август с участием в Лиге Конференций, где обыграли «Викинг» и сыграли с «Университатя». В чемпионате же команда пока не впечатляет – ничья с «Кайсериспором» и всего одно очко в двух турах. При этом в пяти последних матчах команда забила 7 мячей и пропустила 8 – оборона не справляется с нагрузкой. Лидером атаки является Зельке, уже отличившийся трижды. Важно отметить, что «Истанбул» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле, где чувствует себя увереннее.
«Эюпспор»
Новичок лиги после трeх туров имеет в активе три очка, благодаря победе над «Аланьяспором». Команда забивает в шести матчах подряд, а еe главный голеадор – Маме Тьям, оформивший два мяча за три тура. Однако «Эюпспор» слабо действует в обороне: 9 пропущенных в 5 матчах, и четыре поражения подряд в гостях – тревожная статистика. Несмотря на боевую игру в атаке, команда регулярно позволяет сопернику слишком много у своих ворот.
Факты о командах
«Истанбул»
- Не может победить в 3 матчах подряд в Суперлиге
- Пропускает в 8 последних матчах
- В 5 последних матчах – 7 забитых и 8 пропущенных
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
«Эюпспор»
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 10 последних матчах
- В 5 последних играх – 8 голов забито и 9 пропущено
- Проиграл 4 гостевых матча подряд в Суперлиге
Прогноз на матч «Истанбул» – «Эюпспор»
Обе команды демонстрируют атакующую игру, но при этом уязвимы в обороне. «Истанбул» будет иметь преимущество дома и по качеству состава, но фактор усталости после еврокубков может дать шанс «Эюпспору». Вероятен открытый футбол с обилием голевых моментов. Статистика подталкивает к прогнозу на результативный матч, в котором хозяева ближе к победе, но и гости имеют шансы отличиться.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
- Победа «Истанбула» – коэффициент 2.05