В четвeртом туре Суперлиги Турции на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» сойдутся «Истанбул» и «Эюпспор». Обе команды начали сезон нестабильно, но обладают атакующим потенциалом, что обещает результативную игру. «Истанбул» продолжает участие в еврокубках, а «Эюпспор» адаптируется к уровню элиты.

«Истанбул»

Хозяева провели плотный август с участием в Лиге Конференций, где обыграли «Викинг» и сыграли с «Университатя». В чемпионате же команда пока не впечатляет – ничья с «Кайсериспором» и всего одно очко в двух турах. При этом в пяти последних матчах команда забила 7 мячей и пропустила 8 – оборона не справляется с нагрузкой. Лидером атаки является Зельке, уже отличившийся трижды. Важно отметить, что «Истанбул» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле, где чувствует себя увереннее.

«Эюпспор»

Новичок лиги после трeх туров имеет в активе три очка, благодаря победе над «Аланьяспором». Команда забивает в шести матчах подряд, а еe главный голеадор – Маме Тьям, оформивший два мяча за три тура. Однако «Эюпспор» слабо действует в обороне: 9 пропущенных в 5 матчах, и четыре поражения подряд в гостях – тревожная статистика. Несмотря на боевую игру в атаке, команда регулярно позволяет сопернику слишком много у своих ворот.

Факты о командах

«Истанбул»

Не может победить в 3 матчах подряд в Суперлиге

Пропускает в 8 последних матчах

В 5 последних матчах – 7 забитых и 8 пропущенных

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Эюпспор»

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 10 последних матчах

В 5 последних играх – 8 голов забито и 9 пропущено

Проиграл 4 гостевых матча подряд в Суперлиге

Прогноз на матч «Истанбул» – «Эюпспор»

Обе команды демонстрируют атакующую игру, но при этом уязвимы в обороне. «Истанбул» будет иметь преимущество дома и по качеству состава, но фактор усталости после еврокубков может дать шанс «Эюпспору». Вероятен открытый футбол с обилием голевых моментов. Статистика подталкивает к прогнозу на результативный матч, в котором хозяева ближе к победе, но и гости имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки