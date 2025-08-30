Введите ваш ник на сайте
«Истанбул» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.75

30 августа 2025 10:39
Истанбул Башакшехир - Эюпспор
31 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

В четвeртом туре Суперлиги Турции на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» сойдутся «Истанбул» и «Эюпспор». Обе команды начали сезон нестабильно, но обладают атакующим потенциалом, что обещает результативную игру. «Истанбул» продолжает участие в еврокубках, а «Эюпспор» адаптируется к уровню элиты.

«Истанбул»

Хозяева провели плотный август с участием в Лиге Конференций, где обыграли «Викинг» и сыграли с «Университатя». В чемпионате же команда пока не впечатляет – ничья с «Кайсериспором» и всего одно очко в двух турах. При этом в пяти последних матчах команда забила 7 мячей и пропустила 8 – оборона не справляется с нагрузкой. Лидером атаки является Зельке, уже отличившийся трижды. Важно отметить, что «Истанбул» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле, где чувствует себя увереннее.

«Эюпспор»

Новичок лиги после трeх туров имеет в активе три очка, благодаря победе над «Аланьяспором». Команда забивает в шести матчах подряд, а еe главный голеадор – Маме Тьям, оформивший два мяча за три тура. Однако «Эюпспор» слабо действует в обороне: 9 пропущенных в 5 матчах, и четыре поражения подряд в гостях – тревожная статистика. Несмотря на боевую игру в атаке, команда регулярно позволяет сопернику слишком много у своих ворот.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Не может победить в 3 матчах подряд в Суперлиге
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В 5 последних матчах – 7 забитых и 8 пропущенных
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Эюпспор»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В 5 последних играх – 8 голов забито и 9 пропущено
  • Проиграл 4 гостевых матча подряд в Суперлиге

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 29 тур
Эюпспор
1 : 3
31.03.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
28.10.2024
Эюпспор

Прогноз на матч «Истанбул» – «Эюпспор»

Обе команды демонстрируют атакующую игру, но при этом уязвимы в обороне. «Истанбул» будет иметь преимущество дома и по качеству состава, но фактор усталости после еврокубков может дать шанс «Эюпспору». Вероятен открытый футбол с обилием голевых моментов. Статистика подталкивает к прогнозу на результативный матч, в котором хозяева ближе к победе, но и гости имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «Истанбула» – коэффициент 2.05

1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Эюпспор Истанбул Башакшехир
