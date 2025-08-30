Введите ваш ник на сайте
«Трабзонспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.63

30 августа 2025 10:48
Трабзонспор - Самсунспор
31 авг. 2025, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

31 августа на стадионе «Шенол Гюнеш» в рамках 4-го тура турецкой Суперлиги состоится встреча между одним из фаворитов начала сезона – «Трабзонспором» – и вернувшимся в элиту «Самсунспором». Обе команды показывают сильную форму, что обещает напряжeнную игру. «Трабзонспор» борется за лидерство в чемпионате, а «Самсунспор» доказывает, что готов конкурировать с топами. Предстоит важный тест для обеих сторон.

«Трабзонспор»

Команда уверенно стартовала в сезоне, выиграв все три первых матча чемпионата с общим счeтом 3:0. «Трабзонспор» демонстрирует отличную игру в обороне: не пропущено ни одного мяча в трeх турах, при этом результативность сохраняется на уровне – команда стабильно забивает. Лучший бомбардир на данный момент – Стефан Савич с одним мячом. Клуб одержал уже четыре победы подряд в Суперлиге, а также не уступает на домашнем поле в матчах с «Самсунспором» в течение многих лет.

«Самсунспор»

Несмотря на статус новичка, «Самсунспор» впечатляет на старте сезона. Команда выиграла два матча чемпионата подряд, а в еврокубках навязала борьбу греческому «Панатинаикосу». В последних пяти матчах подопечные демонстрируют дисциплину и сбалансированную игру. Карло Хольсе забил дважды за три тура и остаeтся ключевой фигурой атаки. Важно отметить, что «Самсунспор» стабильно забивает – минимум один гол в семи подряд матчах лиги.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Победа в 4 последних матчах Суперлиги
  • Не пропускает в 4 подряд матчах
  • В среднем 1.20 забитых гола за игру в последних 5 матчах

«Самсунспор»

  • Победа в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 7 подряд матчах лиги
  • В среднем 0.60 пропущенных гола за матч в последних 5 играх

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
9
Забитых мячей
10
1.5
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Самсунспор
2 : 1
04.01.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Самсунспор
3 : 1
04.05.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.01.2012
Самсунспор
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Самсунспор
1 : 1
21.09.2011
Трабзонспор
Показать все

Прогноз на матч

«Трабзонспор» подходит к игре с солидным заделом – идеальный старт в лиге, уверенная оборона и успешные выступления на своeм поле. «Самсунспор» непредсказуем, но пока не показал возможности навязать борьбу топам в гостях. Хотя команда и забивает стабильно, «Трабзонспор» выглядит сбалансированнее и готов контролировать ход игры. На фоне статистики и текущей формы логично предположить, что хозяева продолжат победную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.63
  • Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1 – коэффициент 1.72

1.63
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Самсунспор Трабзонспор
18+
