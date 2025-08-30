31 августа на стадионе «Шенол Гюнеш» в рамках 4-го тура турецкой Суперлиги состоится встреча между одним из фаворитов начала сезона – «Трабзонспором» – и вернувшимся в элиту «Самсунспором». Обе команды показывают сильную форму, что обещает напряжeнную игру. «Трабзонспор» борется за лидерство в чемпионате, а «Самсунспор» доказывает, что готов конкурировать с топами. Предстоит важный тест для обеих сторон.

«Трабзонспор»

Команда уверенно стартовала в сезоне, выиграв все три первых матча чемпионата с общим счeтом 3:0. «Трабзонспор» демонстрирует отличную игру в обороне: не пропущено ни одного мяча в трeх турах, при этом результативность сохраняется на уровне – команда стабильно забивает. Лучший бомбардир на данный момент – Стефан Савич с одним мячом. Клуб одержал уже четыре победы подряд в Суперлиге, а также не уступает на домашнем поле в матчах с «Самсунспором» в течение многих лет.

«Самсунспор»

Несмотря на статус новичка, «Самсунспор» впечатляет на старте сезона. Команда выиграла два матча чемпионата подряд, а в еврокубках навязала борьбу греческому «Панатинаикосу». В последних пяти матчах подопечные демонстрируют дисциплину и сбалансированную игру. Карло Хольсе забил дважды за три тура и остаeтся ключевой фигурой атаки. Важно отметить, что «Самсунспор» стабильно забивает – минимум один гол в семи подряд матчах лиги.

Факты о командах

«Трабзонспор»

Победа в 4 последних матчах Суперлиги

Не пропускает в 4 подряд матчах

В среднем 1.20 забитых гола за игру в последних 5 матчах

«Самсунспор»

Победа в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 7 подряд матчах лиги

В среднем 0.60 пропущенных гола за матч в последних 5 играх

Прогноз на матч

«Трабзонспор» подходит к игре с солидным заделом – идеальный старт в лиге, уверенная оборона и успешные выступления на своeм поле. «Самсунспор» непредсказуем, но пока не показал возможности навязать борьбу топам в гостях. Хотя команда и забивает стабильно, «Трабзонспор» выглядит сбалансированнее и готов контролировать ход игры. На фоне статистики и текущей формы логично предположить, что хозяева продолжат победную серию.

Рекомендованные ставки