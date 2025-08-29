30 августа в 4-м туре украинской Премьер-лиги на стадионе «Stadion Hirnyk» сойдутся «Кривбасс» и «Оболонь». Оба коллектива начали сезон неплохо и расположились в верхней части таблицы. «Кривбасс» идeт с 6 очками после трeх матчей, а «Оболонь» набрала 7 очков и держится выше. Игра обещает быть напряжeнной, ведь обе команды демонстрируют разный стиль: криворожцы делают ставку на активное нападение, киевляне же более осторожны и надeжны в обороне.

«Кривбасс»

Криворожский клуб под руководством тренерского штаба показывает атакующий футбол. Победа над «Зарeй» со счeтом 3:2 доказала, что команда умеет использовать свои шансы впереди, но при этом оборона остаeтся уязвимой – 9 пропущенных мячей в 5 последних встречах. При этом «Кривбасс» стабильно забивает: 10 голов за тот же период, средний показатель – 2.00 за игру. Лидером атаки является Максим Задерака, оформивший 2 гола в трeх турах. Команда в трeх последних официальных матчах неизменно побеждает, что создаeт хорошее настроение перед встречей.

«Оболонь»

Столичный коллектив стартовал уверенно: 2 победы и ничья в первых турах чемпионата. «Оболонь» обыграла «Рух» (2:1), «Александрию» (1:0) и сыграла вничью с «Металлистом 1925» (0:0). При этом команда демонстрирует сбалансированную игру – всего 4 забитых и 4 пропущенных гола за 5 последних матчей. Лучший бомбардир Сергей Суханов также имеет 2 гола на своeм счету и является ключевой фигурой в атаке. «Оболонь» держит серию из 4 матчей без поражений, что говорит о стабильности и умении добиваться результата даже в равных встречах.

Факты о командах

«Кривбасс»

Победы в 3 последних матчах.

В 5 последних встречах забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру).

Пропускает 1.80 гола за матч.

Забивает в 6 играх подряд.

«Оболонь»

Не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги.

В среднем 0.80 гола забивает и столько же пропускает за последние 5 игр.

Набрала 7 очков в первых 3 турах.

Стабильная оборона: не более одного пропущенного гола в 5 матчах подряд.

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Оболонь»

У хозяев более яркая атака, которая способна пробивать оборону соперников за счeт скорости и агрессии. «Оболонь» же компенсирует нехватку результативности дисциплиной в защите и умением пользоваться редкими моментами. Исходя из статистики, нас ждeт встреча стилей: атакующий «Кривбасс» против прагматичной «Оболони». Вероятнее всего, матч будет напряжeнным и результативным, а фаворитом выглядит «Кривбасс», однако гости способны забить и зацепиться за ничью.

