30 августа на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч третьего тура Лиги 1, где местная «Тулуза» примет действующего чемпиона страны – «ПСЖ». Хозяева идут на серии побед и демонстрируют уверенную игру дома, однако уровень соперника оставляет им крайне мало шансов. Парижане продолжают подтверждать свой статус фаворита турнира и сохраняют победный ритм.

«Тулуза»

Команда стартовала с двух побед подряд в Лиге 1, в том числе обыграв «Брест» (2:0). Сильной стороной «Тулузы» является атакующая дисциплина: в пяти последних матчах забито 5 мячей. Однако уязвимость обороны бросается в глаза – 10 пропущенных голов за тот же отрезок, средний показатель 2.00 за игру. Несмотря на удачные результаты, соперники были не из топ-клубов, а против команд калибра «ПСЖ» у хозяев традиционно возникают сложности.

«ПСЖ»

Парижане начали сезон прагматично – минимальные победы над «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0). Команда уверенно держит линию обороны и сохраняет серию из четырeх побед подряд в Лиге 1. При этом атакующие показатели также остаются высокими: 8 забитых голов в последних пяти матчах, что даeт средний показатель 1.60 за игру. Парижане редко позволяют сопернику почувствовать свободу в атаке, пропустив всего 5 мячей за последние пять встреч. Важно отметить и серию из 13 игр подряд в Лиге 1, где «ПСЖ» обязательно забивает.

Факты о командах

«Тулуза»

Победа в 3 последних матчах Лиги 1.

Забивает в 5 матчах подряд.

В среднем: 1.00 забитый гол и 2.00 пропущенных за игру (последние 5 встреч).

Победа 2:0 над «Брестом» в последнем туре.

«ПСЖ»

Победа в 4 последних матчах Лиги 1.

Серия из 13 матчей подряд с голами в Лиге 1.

В последних 5 играх: 1.60 забитых и 1.00 пропущенный гол в среднем.

Минимальные победы в стартовых турах (по 1:0).

Прогноз на матч «Тулуза» – «ПСЖ»

Форма «Тулузы» внушает оптимизм для болельщиков, но оборона команды слишком нестабильна для того, чтобы сдержать «ПСЖ». Парижане действуют уверенно и последовательно, а ключевым фактором становится их умение выигрывать «на классе» даже при минимальной разнице. Хозяева способны поразить ворота соперника, но итоговое преимущество будет на стороне гостей. С учeтом статистики результативности обеих команд можно ожидать матч с забитыми мячами с обеих сторон, но общий перевес останется за «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: