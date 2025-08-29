Введите ваш ник на сайте
«Тулуза» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.6

29 августа 2025 11:02
Тулуза - ПСЖ
30 авг. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

30 августа на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч третьего тура Лиги 1, где местная «Тулуза» примет действующего чемпиона страны – «ПСЖ». Хозяева идут на серии побед и демонстрируют уверенную игру дома, однако уровень соперника оставляет им крайне мало шансов. Парижане продолжают подтверждать свой статус фаворита турнира и сохраняют победный ритм.

«Тулуза»

Команда стартовала с двух побед подряд в Лиге 1, в том числе обыграв «Брест» (2:0). Сильной стороной «Тулузы» является атакующая дисциплина: в пяти последних матчах забито 5 мячей. Однако уязвимость обороны бросается в глаза – 10 пропущенных голов за тот же отрезок, средний показатель 2.00 за игру. Несмотря на удачные результаты, соперники были не из топ-клубов, а против команд калибра «ПСЖ» у хозяев традиционно возникают сложности.

«ПСЖ»

Парижане начали сезон прагматично – минимальные победы над «Нантом» (1:0) и «Анже» (1:0). Команда уверенно держит линию обороны и сохраняет серию из четырeх побед подряд в Лиге 1. При этом атакующие показатели также остаются высокими: 8 забитых голов в последних пяти матчах, что даeт средний показатель 1.60 за игру. Парижане редко позволяют сопернику почувствовать свободу в атаке, пропустив всего 5 мячей за последние пять встреч. Важно отметить и серию из 13 игр подряд в Лиге 1, где «ПСЖ» обязательно забивает.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Победа в 3 последних матчах Лиги 1.
  • Забивает в 5 матчах подряд.
  • В среднем: 1.00 забитый гол и 2.00 пропущенных за игру (последние 5 встреч).
  • Победа 2:0 над «Брестом» в последнем туре.

«ПСЖ»

  • Победа в 4 последних матчах Лиги 1.
  • Серия из 13 матчей подряд с голами в Лиге 1.
  • В последних 5 играх: 1.60 забитых и 1.00 пропущенный гол в среднем.
  • Минимальные победы в стартовых турах (по 1:0).

Личные встречи
17% (6)
11% (4)
71% (25)
27
Забитых мячей
69
0.77
В среднем за матч
1.97
4:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0 : 1
15.02.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
3 : 0
22.11.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 3
12.05.2024
Тулуза
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 0
03.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 1
19.08.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
2 : 1
04.02.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 3
31.08.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
4 : 0
25.08.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 1
31.03.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
1 : 0
24.11.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 1
10.02.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
6 : 2
20.08.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
19.02.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
2 : 0
23.09.2016
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
ПСЖ
2 : 0
27.01.2016
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
2 : 1
19.01.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0 : 1
16.01.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
5 : 0
07.11.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 1
21.02.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
1 : 1
27.09.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
2 : 4
23.02.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
28.09.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 4
01.02.2013
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
3 : 1
23.01.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
2 : 0
14.09.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
3 : 1
14.01.2012
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
1 : 3
28.08.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 1
27.02.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
0 : 2
16.10.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
1 : 0
20.02.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 0
18.10.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
4 : 1
22.03.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
0 : 1
29.10.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
1 : 1
03.05.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
1 : 2
15.12.2007
Тулуза
Показать все

Прогноз на матч «Тулуза» – «ПСЖ»

Форма «Тулузы» внушает оптимизм для болельщиков, но оборона команды слишком нестабильна для того, чтобы сдержать «ПСЖ». Парижане действуют уверенно и последовательно, а ключевым фактором становится их умение выигрывать «на классе» даже при минимальной разнице. Хозяева способны поразить ворота соперника, но итоговое преимущество будет на стороне гостей. С учeтом статистики результативности обеих команд можно ожидать матч с забитыми мячами с обеих сторон, но общий перевес останется за «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.60
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 ПСЖ Тулуза
