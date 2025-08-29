30 августа на стадионе Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani пройдет матч второго тура Серии А, в котором «Пиза» примет «Рому». Хозяева только начинают адаптироваться к уровню элиты, тогда как римляне выходят на игру с серией побед и стабильной атакующей игрой.

«Пиза»

«Пиза» провела достойный стартовый матч против «Аталанты» (1:1), сумев отобрать очки у более статусного соперника. Однако общая форма команды пока вызывает вопросы: в последних пяти встречах забито лишь 4 гола, а пропущено 7. Средний показатель результативности – 0.80 гола за игру. Оборона также нестабильна: клуб пропускает в 5 из 7 последних встреч, и слабость в защите может стать решающим фактором против соперника уровня «Ромы». Тем не менее, команда держится на ногах и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что говорит о характере и умении бороться.

«Рома»

Римский клуб начал сезон с минимальной, но уверенной победы над «Болоньей» (1:0). Для «Ромы» это уже третья победа подряд в Серии А, что подчеркивает еe стабильность. Команда отличается высокой регулярностью в атаке: 18 матчей подряд в чемпионате «Рома» обязательно забивает. В последних пяти играх клуб оформил 6 голов при средней результативности 1.20 за матч. Оборона не безупречна, за тот же отрезок команда пропустила 6 мячей, однако в критические моменты римляне умеют сохранять результат. Важно и то, что «Рома» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, оставаясь претендентом на высокие места в таблице.

Факты о командах

«Пиза»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Рома»

Побеждает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 18 матчах подряд в Серии А

В среднем забивает 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Пиза» – «Рома»

«Пиза» старается закрепиться в Серии А, но показатели обороны и низкая результативность в атаке пока оставляют мало шансов против соперников уровня топ-6. «Рома» же выглядит организованной и стабильной: серия побед, надежность в критических моментах и постоянные голы позволяют рассматривать гостей как явных фаворитов. Вероятно, «Пиза» будет играть от обороны, но контроль мяча и качество игры «Ромы» должны привести к еe победе.

Рекомендованные ставки