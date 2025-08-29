Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пиза» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.65

29 августа 2025 11:15
Пиза - Рома
30 авг. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку

30 августа на стадионе Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani пройдет матч второго тура Серии А, в котором «Пиза» примет «Рому». Хозяева только начинают адаптироваться к уровню элиты, тогда как римляне выходят на игру с серией побед и стабильной атакующей игрой.

«Пиза»

«Пиза» провела достойный стартовый матч против «Аталанты» (1:1), сумев отобрать очки у более статусного соперника. Однако общая форма команды пока вызывает вопросы: в последних пяти встречах забито лишь 4 гола, а пропущено 7. Средний показатель результативности – 0.80 гола за игру. Оборона также нестабильна: клуб пропускает в 5 из 7 последних встреч, и слабость в защите может стать решающим фактором против соперника уровня «Ромы». Тем не менее, команда держится на ногах и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что говорит о характере и умении бороться.

«Рома»

Римский клуб начал сезон с минимальной, но уверенной победы над «Болоньей» (1:0). Для «Ромы» это уже третья победа подряд в Серии А, что подчеркивает еe стабильность. Команда отличается высокой регулярностью в атаке: 18 матчей подряд в чемпионате «Рома» обязательно забивает. В последних пяти играх клуб оформил 6 голов при средней результативности 1.20 за матч. Оборона не безупречна, за тот же отрезок команда пропустила 6 мячей, однако в критические моменты римляне умеют сохранять результат. Важно и то, что «Рома» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, оставаясь претендентом на высокие места в таблице.

Факты о командах

«Пиза»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Рома»

  • Побеждает в 3 последних матчах Серии А
  • Забивает в 18 матчах подряд в Серии А
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Пиза» – «Рома»

«Пиза» старается закрепиться в Серии А, но показатели обороны и низкая результативность в атаке пока оставляют мало шансов против соперников уровня топ-6. «Рома» же выглядит организованной и стабильной: серия побед, надежность в критических моментах и постоянные голы позволяют рассматривать гостей как явных фаворитов. Вероятно, «Пиза» будет играть от обороны, но контроль мяча и качество игры «Ромы» должны привести к еe победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.65
  • «Рома» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Рома Пиза
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 