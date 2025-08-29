В пятницу, 29 августа, в 3-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Леванте». Матч пройдет в Эльче, начало – в 20:30 (мск).

«Эльче»

Команда Едера Сарабии набрала 2 очка и находится на 12-й позиции в Примере. «Эльче» дважды сыграл вничью, разница мячей – 2:2.

Последние результаты «Эльче»:

23.08.25 «Атлетико» – «Эльче» – 1:1 Примера;

18.08.25 «Эльче» – «Бетис» – 1:1 Примера;

09.08.25 «Эльче» – «Эркулес» – 1:0 тов. матч.

«Леванте»

«Леванте» не набрал ни одного очка в 2 играх и занимает 18-е место в таблице. Подопечные Фелипе Миньямбреса потерпели 2 поражения с разничей мячей 3:5.

Предыдущие результаты «Леванте»:

23.08.25 «Леванте» – «Барселона» – 2:3 Примера;

16.08.25 «Алавес» – «Леванте» – 2:1 Примера;

09.08.25 «Осер» – «Леванте» – 0:2 тов. матч.

Очные встречи

10.05.25 «Эльче» – «Леванте» – 1:3 Сегунда;

16.11.24 «Леванте» – «Эльче» – 1:1 Сегунда;

24.03.24 «Леванте» – «Эльче» – 3:2 Сегунда;

30.09.23 «Эльче» – «Леванте» – 0:0 Сегунда;

25.02.23 «Леванте» – «Эльче» – 3:0 Примера

Прогноз на матч «Эльче» – «Леванте»

«Леванте» успешно играет против «Эльче» и сможет набрать первые очки в чемпионате. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.