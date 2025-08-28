29 августа на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 4 тура Премьер-лиги Украины, где «Кудровка» примет «Карпаты». Обе команды стартовали по-разному: хозяева демонстрируют боеспособный футбол и уже дважды побеждали, в то время как гости пока находятся в поисках стабильности. Эта встреча обещает стать напряжeнной и результативной, учитывая атакующий стиль обеих сторон.

«Кудровка»

Хозяева начали сезон неплохо: после трeх туров в активе команды 6 очков и 6-е место в таблице. В последнем туре «Кудровка» обыграла «СК Полтава» (3:1), показав сильное давление в атаке. Лидером атаки выступает Владислав Шаповал, уже забивший 2 гола в трeх матчах. Команда забивает в каждом туре, но также стабильно пропускает – оборона остаeтся уязвимой. В пяти последних встречах «Кудровка» оформила 8 голов, но и пропустила 6, что говорит о характерной для неe игре «на встречных курсах». На своeм поле клуб чувствует себя увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних домашних игр.

«Карпаты»

Команда из Львова пока буксует на старте сезона: всего 2 очка после трeх туров и 13-е место в таблице. В прошлом матче «Карпаты» сыграли вничью с «Колосом» (1:1), а ранее потеряли очки против «Полесья» и «Шахтeра». Однако у клуба есть козырь – высокая результативность в атаке. За последние пять матчей «Карпаты» забили 13 мячей, что делает их одной из самых ярких атакующих команд начала чемпионата. Лучший бомбардир – Игорь Краснопир, оформивший 2 гола в трeх встречах. Но оборона остаeтся проблемой: команда пропускает в 11 матчах подряд, а в среднем в текущем отрезке – 1.60 гола за игру.

Факты о командах

«Кудровка»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних встреч

Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Карпаты»

Не выигрывают в 5 последних матчах Премьер-лиги

В среднем: 2.60 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивают в 3 последних матчах подряд

Пропускают в 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Кудровка» – «Карпаты»

Обе команды предпочитают атакующий футбол и часто рискуют в обороне. «Кудровка» будет играть при поддержке своих болельщиков и постарается взять очки, однако мощная атака «Карпат» способна наказать за малейшие ошибки. С высокой вероятностью матч получится результативным: обе стороны регулярно забивают и пропускают. Основной акцент стоит сделать на атакующий потенциал гостей и уязвимость обороны хозяев.

Рекомендованные ставки