27 августа на стадионе «Бланделл Парк» состоится матч второго раунда Кубка лиги, где «Гримсби» примет «Манчестер Юнайтед». Для хозяев это возможность проверить свои силы против топ-клуба, а для гостей – шанс использовать ротацию состава и уверенно пройти в следующий раунд турнира.

«Гримсби»

Клуб из Лиги 2 идeт на впечатляющей серии без поражений – девять матчей подряд команда избегает неудач. В Кубке лиги «Гримсби» прошeл «Шрусбери» (3:1), показав атакующую мощь. За последние пять игр команда забила 10 мячей, в среднем по 2 за игру, что подтверждает эффективность нападения. При этом оборона не всегда справляется с нагрузкой: 6 пропущенных мячей и средний показатель 1.20 за игру. Позитивным фактором остаeтся стабильность в атаке – «Гримсби» забивает во всех последних девяти матчах. На своeм поле команда традиционно играет смело и активно, что может дать шансы на забитый гол даже против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

Форма «красных дьяволов» вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда забила лишь 4 мяча и пропустила 3. В Премьер-лиге подопечные не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1) и уступили «Арсеналу» (0:1). Средняя результативность – всего 0.80 гола за игру в последних встречах, а оборона пропускает в среднем 0.60. Несмотря на не самую убедительную атаку, команда сохраняет дисциплину в обороне и редко позволяет соперникам создавать много моментов. Однако Кубок лиги – традиционная возможность для тренерского штаба задействовать ближайший резерв, что может отразиться на качестве игры и позволить хозяевам почувствовать уверенность впереди.

Факты о командах

«Гримсби»

Не проигрывает в 9 матчах подряд

Забивает в 9 последних встречах

Средняя статистика: 2.00 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр

Победа в Кубке лиги над «Шрусбери» со счeтом 3:1

«Манчестер Юнайтед»

Пропускает в 3 последних матчах

Средняя статистика: 0.80 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 3 из 4 последних встреч

Стабильная оборона, но проблемы с реализацией моментов

Прогноз на матч «Гримсби» – «Манчестер Юнайтед»

Разница в классе очевидна: даже с ротацией «Манчестер Юнайтед» должен уверенно контролировать игру. Однако «Гримсби» в хорошей форме и имеет шансы отличиться, учитывая проблемы гостей с надeжностью обороны в последних матчах. Ожидается, что хозяева смогут забить, но итоговый результат останется за «Юнайтед», который должен использовать индивидуальное мастерство игроков и глубину состава. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей в результативной встрече.

