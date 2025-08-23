24 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч второго тура нового сезона во французской Лиге 1. «Тулуза» сыграет на своем поле с «Брестом».

«Тулуза»

«Фиолетовые» начали сезон 2025/26 с минимальной победы над «Ниццей» (1:0) на выезде, что стало приятным сюрпризом после неудачного межсезонья, где команда не одержала ни одной победы в шести товарищеских матчах (две ничьи, четыре поражения).

В то же время отмечаем, что домашняя статистика команды оставляет желать лучшего: в прошлом сезоне «Тулуза» выиграла лишь 5 из 17 домашних матчей.

Последние три игры:

Ницца – Тулуза 0:1

Тулуза – Севилья 1:1

Штутгарт – Тулуза 6:0

«Брест»

«Пираты» стартовали ярко, сыграв вничью с «Лиллем» (3:3) в первом туре, продемонстрировав атакующий потенциал. Два гола Камори Думбия и точный удар Ле Кардиналя показали, что «Брест» под руководством Эрика Руа сохраняет амбиции после сенсационного третьего места в сезоне 2023/2024.

Последние три игры:

Брест – Лилль 3:3

Брест – Сассуоло 1:1

Наполи – Брест 1:2

Очные встречи:

Тулуза – Брест 2:4

Брест – Тулуза 2:0

Тулуза – Брест 0:3

Прогноз на матч «Тулуза» – «Брест»

«Брест» регулярно успешно играет с «Тулузой» и будет пытаться вскрыть оборону «филетовых» и в этот раз. Хозяева, в свою очередь, также получат свои шансы, потому как «Брест» не отличается надежностью по части защитных действий.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.75. Прогноз на точный счет – 1:1.