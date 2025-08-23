24 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч второго тура нового сезона во французской Лиге 1. «Тулуза» сыграет на своем поле с «Брестом».
«Тулуза»
«Фиолетовые» начали сезон 2025/26 с минимальной победы над «Ниццей» (1:0) на выезде, что стало приятным сюрпризом после неудачного межсезонья, где команда не одержала ни одной победы в шести товарищеских матчах (две ничьи, четыре поражения).
В то же время отмечаем, что домашняя статистика команды оставляет желать лучшего: в прошлом сезоне «Тулуза» выиграла лишь 5 из 17 домашних матчей.
Последние три игры:
- Ницца – Тулуза 0:1
- Тулуза – Севилья 1:1
- Штутгарт – Тулуза 6:0
«Брест»
«Пираты» стартовали ярко, сыграв вничью с «Лиллем» (3:3) в первом туре, продемонстрировав атакующий потенциал. Два гола Камори Думбия и точный удар Ле Кардиналя показали, что «Брест» под руководством Эрика Руа сохраняет амбиции после сенсационного третьего места в сезоне 2023/2024.
Последние три игры:
- Брест – Лилль 3:3
- Брест – Сассуоло 1:1
- Наполи – Брест 1:2
Очные встречи:
- Тулуза – Брест 2:4
- Брест – Тулуза 2:0
- Тулуза – Брест 0:3
Прогноз на матч «Тулуза» – «Брест»
«Брест» регулярно успешно играет с «Тулузой» и будет пытаться вскрыть оборону «филетовых» и в этот раз. Хозяева, в свою очередь, также получат свои шансы, потому как «Брест» не отличается надежностью по части защитных действий.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.75. Прогноз на точный счет – 1:1.