24 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч второго тура нового сезона во французской Лиге 1. «Страсбур» будет принимать «Нант».

«Страсбур»

Под руководством Лиама Росеньора «Страсбур» в прошлом сезоне показал себя крепким середняком Лиги 1, финишировав на 7-й позиции. Команда отличилась стабильной игрой на своем поле, где одержала 10 побед в 17 матчах. В стартовом туре нового сезона эльзасцы минимально одолели «Мец» (1:0) на выезде, продемонстрировав прагматичный футбол и надежную оборону.

Последние три игры:

Страсбур – Брондбю 0:0

Мец – Страсбур 0:1

Майнц – Страсбур 0:0

«Нант»

«Канарейки» переживают непростой период. В прошлом сезоне они закончили чемпионат на 13-й позиции, балансируя на грани зоны вылета.

Новый сезон начался с поражения от ПСЖ (0:1), где «Нант» не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Назначение Луиша Каштру на пост главного тренера пока не принесло ожидаемых изменений.

Последние три игры:

Нант – ПСЖ 0:1

Нант – Париж 2:3

Анже – Нант 1:0

Очные встречи:

Нант – Страсбур 0:1

Страсбур – Нант 3:1

Нант – Страсбур 1:3

Прогноз на матч «Страсбур» – «Нант»

Эльзасцы показывают более сбалансированную игру и имеют куда более качественный состав, «Нант» же пока не демонстрирует особых признаков прогресса. Поверим в хозяев поля.

Прогноз: победа «Страсбура», кеф – 1.77. Прогноз на точный счет: 2:0.