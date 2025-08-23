24 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч второго тура нового сезона во французской Лиге 1. «Страсбур» будет принимать «Нант».
«Страсбур»
Под руководством Лиама Росеньора «Страсбур» в прошлом сезоне показал себя крепким середняком Лиги 1, финишировав на 7-й позиции. Команда отличилась стабильной игрой на своем поле, где одержала 10 побед в 17 матчах. В стартовом туре нового сезона эльзасцы минимально одолели «Мец» (1:0) на выезде, продемонстрировав прагматичный футбол и надежную оборону.
Последние три игры:
- Страсбур – Брондбю 0:0
- Мец – Страсбур 0:1
- Майнц – Страсбур 0:0
«Нант»
«Канарейки» переживают непростой период. В прошлом сезоне они закончили чемпионат на 13-й позиции, балансируя на грани зоны вылета.
Новый сезон начался с поражения от ПСЖ (0:1), где «Нант» не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Назначение Луиша Каштру на пост главного тренера пока не принесло ожидаемых изменений.
Последние три игры:
- Нант – ПСЖ 0:1
- Нант – Париж 2:3
- Анже – Нант 1:0
Очные встречи:
- Нант – Страсбур 0:1
- Страсбур – Нант 3:1
- Нант – Страсбур 1:3
Прогноз на матч «Страсбур» – «Нант»
Эльзасцы показывают более сбалансированную игру и имеют куда более качественный состав, «Нант» же пока не демонстрирует особых признаков прогресса. Поверим в хозяев поля.
Прогноз: победа «Страсбура», кеф – 1.77. Прогноз на точный счет: 2:0.