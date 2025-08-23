Введите ваш ник на сайте
«Майнц» - «Кельн»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 3.35

23 августа 2025 13:24
Майнц - Кельн
24 авг. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Ничья
Сделать ставку

24 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матча второго тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Майнц» проверит на прочность «Кельн».

«Майнц»

«Карнавальщики» как следует пошумели в прошлом сезоне и чуть-чуть не дотянули до места в Лиге чемпионов, в итоге заняв 6-ю строчку в БЛ. Новая кампания стартовала для «Майнца» неделей ранее – команда с «Мева-Арены» с большим трудом прошла дрезденское «Динамо» в Кубке Германии.

Последние три игры:

  • Русенборг – Майнц 2:1
  • Динамо Дрезден – Майнц 0:1
  • Майнц – Страсбур 0:0

«Кельн»

«Козлам» снова пришлось провести год во втором по рангу футбольном дивизионе Германии. Впрочем, «Кельн» с честью и оперативно решил вопрос с возвращением в элиту, финишировав первым в БЛ2.

Последние три игры:

  • Ян Регенсбург – Кельн 1:2
  • Кельн – Аталанта 4:0
  • Сигбургер – Кельн 0:7

Очные встречи:

  • Майнц – Кельн 1:1
  • Кельн – Майнц 0:0
  • Кельн – Майнц 1:1

Прогноз на матч «Майнц» – «Кельн»

Противостояния «Майнца» и «Кельна» стабильно проходят в очень упорной борьбе. Причем совершенно неважно – в какой форме и на каком месте в таблице находятся команды. Рискнем пойти по «статистике» и выберем ставку на мировой исход.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.35. Прогноз на точный счет – 1:1.

3.35
Ничья
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Кельн Майнц
