24 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матча второго тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Майнц» проверит на прочность «Кельн».

«Майнц»

«Карнавальщики» как следует пошумели в прошлом сезоне и чуть-чуть не дотянули до места в Лиге чемпионов, в итоге заняв 6-ю строчку в БЛ. Новая кампания стартовала для «Майнца» неделей ранее – команда с «Мева-Арены» с большим трудом прошла дрезденское «Динамо» в Кубке Германии.

Последние три игры:

Русенборг – Майнц 2:1

Динамо Дрезден – Майнц 0:1

Майнц – Страсбур 0:0

«Кельн»

«Козлам» снова пришлось провести год во втором по рангу футбольном дивизионе Германии. Впрочем, «Кельн» с честью и оперативно решил вопрос с возвращением в элиту, финишировав первым в БЛ2.

Последние три игры:

Ян Регенсбург – Кельн 1:2

Кельн – Аталанта 4:0

Сигбургер – Кельн 0:7

Очные встречи:

Майнц – Кельн 1:1

Кельн – Майнц 0:0

Кельн – Майнц 1:1

Прогноз на матч «Майнц» – «Кельн»

Противостояния «Майнца» и «Кельна» стабильно проходят в очень упорной борьбе. Причем совершенно неважно – в какой форме и на каком месте в таблице находятся команды. Рискнем пойти по «статистике» и выберем ставку на мировой исход.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.35. Прогноз на точный счет – 1:1.