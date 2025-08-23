24 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. Обновившаяся «Аталанта» будет принимать «Пизу», которая сыграет в элите после очень длительного перерыва.

«Аталанта»

Летом в «Аталанте» произошло фундаментальное изменение – Бергамо покинул многолетний наставник команды Джан Пьеро Гасперини. Его место занял весьма сомнительный персонаж – Иван Юрич. В свое время он неплохо справлялся с «Торино», но в прошлом сезоне был уволен сразу из 2 (!) клубов – «Ромы» и «Саутгемптона».

Также «Богиня» потеряла лучшего снайпера – Матео Ретеги отбыл за длинным долларом в чемпионат Саудовской Аравии. На его место взяли Николу Крстовича из «Лечче».

Последние три игры:

Аталанта – Ювентус 1:2

Аталанта – Опатия 3:3

Кельн – Аталанта 4:0

«Пиза»

«Пиза» также сменила тренера. Филлипо Индзаги, выведший команду в Серию А, неожиданно покинул свой пост. На его место прибыл Альберто Джилардино.

Летом «Пиза» провела масштабную трансферную кампанию, подписав целую группу игроков с опытом выступлений в Серии А.

Последние три игры:

Чезена – Пиза 0:0

Пистойезе – Пиза 1:1

Аугсбург – Пиза 2:2

Очные встречи:

Аталанта – Пиза 2:0

Пиза – Аталанта 0:1

Пиза – Аталанта 0:2

Прогноз на матч «Аталанта» – «Пиза»

Едва ли «Аталанта» Юрича будет похожа на команду Гасперини и нового тренера ждет не самый простой дебют, но «Богиня» должна брать свое на классе.

Прогноз: победы «Аталанты», кеф – 1.42. Прогноз на точный счет: 2:0, 2:1.