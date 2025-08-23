Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» - «Пиза»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.42

23 августа 2025 13:40
Аталанта - Пиза
24 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победы «Аталанты»
Сделать ставку

24 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в итальянской Серии А. Обновившаяся «Аталанта» будет принимать «Пизу», которая сыграет в элите после очень длительного перерыва.

«Аталанта»

Летом в «Аталанте» произошло фундаментальное изменение – Бергамо покинул многолетний наставник команды Джан Пьеро Гасперини. Его место занял весьма сомнительный персонаж – Иван Юрич. В свое время он неплохо справлялся с «Торино», но в прошлом сезоне был уволен сразу из 2 (!) клубов – «Ромы» и «Саутгемптона».

Также «Богиня» потеряла лучшего снайпера – Матео Ретеги отбыл за длинным долларом в чемпионат Саудовской Аравии. На его место взяли Николу Крстовича из «Лечче».

Последние три игры:

  • Аталанта – Ювентус 1:2
  • Аталанта – Опатия 3:3
  • Кельн – Аталанта 4:0

«Пиза»

«Пиза» также сменила тренера. Филлипо Индзаги, выведший команду в Серию А, неожиданно покинул свой пост. На его место прибыл Альберто Джилардино.

Летом «Пиза» провела масштабную трансферную кампанию, подписав целую группу игроков с опытом выступлений в Серии А.

Последние три игры:

  • Чезена – Пиза 0:0
  • Пистойезе – Пиза 1:1
  • Аугсбург – Пиза 2:2

Очные встречи:

  • Аталанта – Пиза 2:0
  • Пиза – Аталанта 0:1
  • Пиза – Аталанта 0:2

Прогноз на матч «Аталанта» – «Пиза»

Едва ли «Аталанта» Юрича будет похожа на команду Гасперини и нового тренера ждет не самый простой дебют, но «Богиня» должна брать свое на классе.

Прогноз: победы «Аталанты», кеф – 1.42. Прогноз на точный счет: 2:0, 2:1.

1.42
Победы «Аталанты»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Пиза Аталанта
18+
18+
